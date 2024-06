A Valls «tot comença per Sant Joan» i enguany ho fa amb una Festa Major més familiar

«Hi ha una frase vallenca que diu que tot comença per Sant Joan: obrim l’estiu, les festes majors de les ciutats i la temporada castellera», deia ahir l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré. I enguany la capital de l’Alt Camp ha apostat per una Festa Major enfocada al públic familiar i a la cultura popular. Un any més, del 20 al 25 de juny, la ciutat comptarà amb una programació «diversa, per a tots els públics i amb tots els actes gratuïts».

Pel que fa a la part tradicional, Farré explicava que enguany es consolida el corpus central històric. Així, diumenge 23 des de primera hora, se celebrarà l’enramada de la creu de Sant Joan Baptista amb flor vermella i es proclamarà Ramon Vilà, el campaner en actiu de més edat de la ciutat, com a Santjoaner 2024.

D’altra banda, enguany la ciutat recupera l’històric Ball de Galeres gràcies a la Colla Gegantera la Pessigolla. El ball, que representa la famosa batalla naval de Lepant de 1571 en que lluiten les galeres de l’exèrcit otomà contra les galeres cristianes, s’estrenarà el diumenge 16 a la capella del Roser.

El Sant Joan «més familiar»

Enguany el consistori vallenc ha volgut fer una aposta clara per als més petits dedicant-los-hi els tres primers dies de festa major, del 20 al 22 de juny. Farré destacava que l’objectiu és que «Sant Joan sigui una escola per la canalla, un espai d’aprenentatge per conèixer, entendre i estimar tot el patrimoni festiu i cultural que tenim a la ciutat».

Així doncs, els més petits podran gaudir, entre altres, del 25è aniversari del ball de l’os amb la cercavila dels Ossos del Pirineu el dijous 20, que unirà les places del Quarter i del Blat per conduir al públic cap al pregó a càrrec de Mariona Escoda i a la clàssica petada de globus.

D’altra banda, el divendres 21 compta amb una programació dedicada als vallencs més petits, ja que l’Os recollirà els xumets dels infants i, a la tarda, el Pati serà l’escenari d’un concert molt especial dels Xiula, que estaran acompanyats per cantaires del Camp de Tarragona.

Farré desitjava que «tothom gaudeixi d’aquesta Festa Major. Als vallencs, que la visquem amb civisme i alegria. A tots aquells que ens visitin, tenim les portes de tota la ciutat obertes de bat a bat per xalar perquè pugueu descobrir Valls i el seu Sant Joan».