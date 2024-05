Valls inicia la renovació de la xarxa de sanejament dels carrers Carles Magrinyà i Robert Gerhard

L’Ajuntament de Valls començarà dilluns dia 3 de juny les obres de renovació de la xarxa de sanejament dels carrers Carles Magrinyà i Robert Gerhard. L’actuació, amb una inversió de 88.000 euros adjudicada a l’empresa Tecnología de Firmes SL, s’executarà aquest mes de juny i inclou la reparació de la xarxa de sanejament unitària que, a causa del seu envelliment, requereix d’una renovació completa.

També es reconnectaran les escomeses particulars, es construiran nous pous de registre de connexions i salt a la vegada que es repararan els flonjalls i es renovarà el paviment dels carrers. A més, s’ha optat també per construir un nou col·lector al carrer Robert Gerhard, per un traçat paral·lel a l’existent, a cotes substancialment inferiors a la vegada que s’ha incrementat el pendent del nou col·lector que s’instal·larà al carrer Carles Magrinyà, ja que l’actual no disposa de la fondària suficient per permetre la connexió per gravetat.

Les obres comportaran afectacions de trànsit a la zona. Així, del dilluns 3 al dimecres 5 de juny, el tram del carrer Avenir entre Vallvera i Francesc Macià quedarà tallat al trànsit, mentre que el carrer Francesc Macià canviarà durant aquests dies el seu sentit de circulació.

Els accessos amb cotxe als carrers Robert Gerhard i Francesc Macià quedaran restringits als veïns i veïnes de la zona. Per a les següents fases dels treballs, durant la primera quinzena de juny està previst també el tall de circulació del carrer Robert Gerhard, mentre que durant la segona quinzena del mes els talls afectarien al carrer Carles Magrinyà.