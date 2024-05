El llegat de Sangtraït: la nova generació

Quim Mandado, mític cantant i baixista de Sangtraït i Los Guardians del Pont (LGP), té un nou projecte musical sota el braç. Es tracta d’un nou grup, que pren el seu nom i cognom, i que incorpora dues cares molt conegudes per qui va crear alguns dels grans himnes del rock en català.

Es tracta de dos dels seus fills: en Guillem a la bateria i en Ferran a la guitarra elèctrica. Completa el quartet el guitarrista i amic de Mandado, Joan Cardoner. Tots quatre van engegar, l’any passat, una gira de concerts en què ofereixen un repertori basat en les grans cançons dels grups dels quals Mandado ha format part (Sangtraït, Guardians i Quim Mandado). «Era normal que, un dia o altre, això acabés passant», explica Mandado.

L’antic frontman de Sangtraït confessa que tot plegat va sorgir arran d’un casament, on els van demanar que toquéssin diverses cançons: «Va anar molt bé, en vaig parlar amb el Cardoner i ens vam posar d’acord a fer alguna cosa». El fet d’incorporar el Guillem i el Ferran, detalla Mandado, va sorgir de manera bastant natural.

A més, es mostra convençut que la seva presència serà beneficiosa per a tots: «Aportaran, com a mínim, un punt de vista diferent perquè, encara que ens agrada el mateix tipus de música, nosaltres ja tenim els nostres vicis a l’hora de compondre i tocar, i ells de moment encara estan molt frescos».

Pel que fa al repertori dels concerts, el Quim avisa que és «potent i vigent», amb cançons que feia molt que no tocava i altres, especialment de Sangtraït, «que no poden faltar perquè, si no, el públic no ens deixaria marxar». A mig termini, la banda no descarta presentar temes nous: «Ja hem començat a fer algunes coses i sembla que aquests joves pugen bé. De moment, estic molt content».

Del fet de retornar als escenaris, l’exSangtraït admet que «quan fa temps que no toques davant del públic ho trobes a faltar», i assegura que «el directe és la tendència natural del músic; igual que les cabres tiren cap al bosc, el músic tira cap a l’escenari». El pròxim 1 de juny Quim Mandado actuaran a la Sala RedStar de Valls en el que serà, de moment, el seu únic concert a la demarcació de Tarragona.