Territori obre el procediment previ a l'expropiació de quatre immobles buits a Valls

El Departament de Territori ha publicat els anuncis d'informació pública previs per iniciar l'expedient d'expropiació dels cinc primers habitatges buits de grans tenidors per a destinar-los a famílies vulnerables. Es tracta d'un immoble situat a Cornellà de Llobregat i quatre més ubicats a Valls.

Formen part dels 23 que ja disposen d'una declaració de la Secretaria d'Habitatge d'ús anòmal per incompliment de la funció social de la propietat. Ara s'obre un període de 15 dies en què es podran presentar al·legacions.

Segons la conselleria, 22 immobles més es troben en la fase prèvia de tramitació de la declaració d'utilització anòmala i 144 s'han pogut mobilitzar perquè hi visquin famílies, que era l'objectiu principal d’aquesta mesura.

Aquests habitatges detectats buits formen part del primer perímetre de catorze municipis catalans on el Govern va decidir actuar de manera prioritària. Els que finalment s’expropiïn es destinaran a famílies vulnerables incloses a les Meses d’Emergència de les respectives poblacions, o a programes socials, com per exemple el de dones víctimes de violència masclista.

Territori ha recordat que la Llei 1/2022 estableix que la Generalitat o els ens locals poden expropiar per incompliment de la funció social del dret de propietat, que es produeix quan un habitatge roman desocupat de manera permanent i injustificada durant més de dos anys.

