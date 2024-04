Valls celebrarà la sisena edició de la favatada el 13 d’abril

L’Ajuntament de Valls organitza la sisena edició de la Favatada Popular on les assistents podran gaudir d’una bona ració de faves elaborada per l’Associació de Restauradors de Valls. Aquesta edició comptarà amb la promoció conjunta dels paradistes del Mercat de la Fruita i la Verdura i la col·laboració de l’Associació Egueiro. La jornada se celebrarà el 13 d’abril al Pati entre les 12 i les 14.30h, on hi haurà ambientació musical i zona de degustació. Els tiquets ja es poden comprar a l’Oficina de Turisme a un preu de 5 euros el plat degustació i 2 euros opcionals pel plat de ceràmica de l’edició.

La promoció conjunta amb el Mercat de la Fruita i la Verdura anirà dirigida a totes les persones que comprin el tiquet de la Favatada a l’Oficina de Turisme i presentin un o varis tiquets de compra d’una parada del mercat, on s’acrediti una despesa igual o superior als 10 euros. Si es compleixen aquests requisits, s’entrarà al sorteig de 10 cistelles de fruita i verdura. El sorteig és la novetat d’aquesta edició i per participar-hi s’acceptaran tiquets del mercat amb compres fetes entre el 3 i el 13 d’abril. El sorteig se celebrarà el dimecres 17 d’abril a la plaça del Blat i l’entrega de les cistelles es farà el dimecres 24 d’abril. És una iniciativa que pretén donar un nou impuls al Mercat de la Fruita i de la Verdura de Valls en el marc de l’activitat de la Favatada popular.

L’objectiu de la campanya de promoció del Mercat és posar en valor els productes kilòmetre 0 que s’hi poden trobar i recordar els beneficis de consumir productes de temporada, així com la importància de mantenir els mercats com aposta per a la sostenibilitat de l’activitat de la pagesia i el model de comerç de proximitat.