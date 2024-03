Que no es perdi la memòria de l’aigua

L’any passat, l’Agrupació Cultural El Milà va presentar La Ruta de l’Aigua, un itinerari que transcorria per les diverses mines d’aigua que han existit i funcionat durant les últimes dècades en aquest petit municipi de l’Alt Camp. El projecte va rebre el Primer Premi de Natura 'Maria Murtra' de l’Institut d’Estudis Vallencs el 2023 i aquesta mateixa setmana ha estrenat el seu primer vídeo promocional, disponible al web de la Ruta de l’Aigua (www.rutadelaigua.com).

«Vam contactar amb l’Agència Catalana de l’Aigua, i amb el seu suport i el de l’Ajuntament, podem dir que som el primer poble que vol fer seriosament un treball per dignificar els noms d’aquestes mines, així com els llocs per on passen» explica Xavier Pete, president de l’Agrupació Cultural El Milà. L’entitat ha trucat gairebé casa per casa interessant-se pel testimoniatge oral, ja gairebé inexistent, del Milà i de pobles de la rodalia, donat que pràcticament no hi ha documentació que hagi recollit informació sobre aquest valuós patrimoni arquitectònic i agrícola.

Com a colofó a tot aquest treball, des de l’Agrupació Cultural s’ha programat per a aquest divendres, Dia Mundial de l’Aigua, un taller de memòria que servirà per recordar el neguit que tenien minadors i pagesos fa segles per transportar l’aigua fins a terres on aquesta només es veia si plovia. «Fer un taller no ajudarà a tenir més aigua, però permetrà sortir pels camins del poble i saber que abans que existís el canvi climàtic o les banyeres, hi havia regs que anaven curulls d’aigua i basses de pedra perquè no se’n perdés cap gota», sosté el representant de l’agrupació milanenca.

«Fins i tot, l’aigua que aquí ja no s’aprofitava era aprofitada pel poble que hi havia més avall, estratègicament situat per rebre per desnivell l’aigua que venia de les muntanyes», subratlla Pete. L’acte es farà a les 19 h al Casal Municipal del Milà. Les cinc mines que conformen la Ruta de l’Aigua del Milà són la Mina del Milà o de la Terrissa, la Mina Boja, la Mina de la Coma, la Mina de la Cabota i la Mina de l’Olivaret. En cadascun d’aquests punts, el visitant hi pot llegir un panell informatiu sobre el lloc, que també inclou detalls històrics i patrimonials.