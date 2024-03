'Enxaneta 360', la nova experiència immersiva per viure l'última diada castellera de Santa Úrsula

El Museu Casteller de Catalunya de Valls presentarà el proper 22 de març Enxaneta 360 · Els castells com mai els has viscut. Es tracta» de la primera experiència immersiva total que permetrà reviure en primera persona les sensacions, emocions i vertigen de l'última diada castellera de Santa Úrsula gràcies a unes ulleres de realitat virtual amb imatges en alta resolució gravades a 360 graus i també d’altres en format esteroscòpic (3D).

El visitant podrà gaudir d’aquesta experiència immersiva inèdita situant-se a la mateixa plaça del Blat, Km0 del món casteller, i viatjar al 22 d’octubre de 2023 per la Santa Úrsula de Valls per tal de reviure els dos 4 de 9 sense folre descarregats per la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Amb les ulleres de realitat virtual i imatges que li donaran una visió completa a 360 graus l’espectador podrà veure la carregada i descarregada dels dos 4 de 9 sense folre, una construcció de gamma extra coneguda també com el «castell total» per ser un dels de més dificultat del panorama casteller.

L’experiència es podrà viure com si s’estigués al bell mig de la plaça del Blat, però a més l’audiovisual dona l’opció de moure’s de manera interactiva per diversos punts de vista. D’aquesta manera, l’espectador es podrà situar també a tocar mateix de la pinya, al balcó de la Casa de la Vila per veure la pujada a l’alçada dels castellers i castelleres de tronc o fins i tot enlairar-se per damunt del pom de dalt -a més de 12 metres d’altura- i sentir la tensió i el vertigen de l’enxaneta en el moment de fer l’aleta i veure com, sota seu, la plaça esclata d’eufòria.

El visionat a 360 graus immersius gràcies a les ulleres de realitat virtual i les imatges de gran resolució transporten a l’espectador al que és una experiència única per sentir en primera persona tota l’emoció dels castells. Enxaneta 360 incorpora però altres funcionalitats i així, de manera interactiva, l’usuari pot optar per sentir l’ambient de plaça -amb tot el remor de tensió previ a un castell, la música de gralla i l’esclat d’alegria i aplaudiments de la carregada i descarregada-, però també seguir-ho amb l’àudio i l’emoció de les retransmissions de la Xarxa+, TAC12 i de RAC1 que s’han sumat també al projecte.

L’experiència amb les ulleres de realitat virtual es podrà adquirir com a complement a la visita guiada per a grups d’entre 10 i 20 persones amb un suplement de només 2 euros. A més, per als que no realitzin la visita guiada en grup, també es podrà gaudir d’Enxaneta 360 amb un suplement de 4 euros a l’entrada del Museu. A partir d’aquesta mateixa setmana ja es podrà adquirir i reservar l’experiència a través de la web del Museu Casteller.

Tour virtual

L’experiència interactiva es completa també amb un tour virtual que aporta funcionalitats didàctiques al projecte. En aquest apartat, amb les mateixes ulleres i també a 360 graus complets es poden descobrir aspectes tècnics dels castells com l’arquitectura, l’estructura d’una pinya, l’altura o com es reparteixen els pesos en les construccions, a més de les posicions i diferents denominacions que rep cadascuna de les seccions d’un castell.

La nova producció s’incorpora a les activitats de Món Casteller que ja destaca per comptar amb una museografia amb un ampli desplegament audiovisual, amb més de dues hores de material que es poden visionar al llarg de 22 projeccions, entre elles un espectacle immersiu únic, muntatges de gran format o una proposta singular de videodansa, a més de pantalles tàctils interactives que permeten al visitant ampliar coneixements sobre tot el que envolta els castells. Enxaneta 360 que ara s’estrena al Museu Casteller és la primera fase d’un projecte més ampli i que vol anar més enllà, amb l’objectiu d’aconseguir en properes etapes nivells encara més alts d’immersivitat amb l’ús de noves tecnologies.

Enxaneta 360 compta amb un pressupost de 20.300 euros IVA inclòs i és un projecte que ha estat subvencionat amb 8.355 euros pel departament de Cultura de la Generalitat per a l’impuls de propostes culturals i artístiques que utilitzin tecnologies immersives.