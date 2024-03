Adif suprimirà cinc passos a nivell a Alcover

Adif suprimirà cinc passos a nivell situats en el terme municipal d’Alcover (Tarragona), en la línia d’ample convencional Tarragona-Reus-Plana de Picamoixons-Lleida, amb una inversió de més de 2,2 milions d’euros. L’actuació incrementarà la permeabilitat i les condicions de seguretat de les infraestructures de transport, tant per a la circulació ferroviària com per a vehicles i vianants, en el municipi de la comarca de l'Alt Camp.

Per a la supressió d’un dels passos es construirà una passarel·la per als vianants metàl·lica de 2,5 metres d’ample amb rampes d’accés en ambdós marges de la via, situada a uns 80 metres del pas que es clausura. La supressió d’uns altres tres passos a nivell es realitzarà amb la construcció d’una passarel·la per als vianants que disposarà d’escales d’accés. Un cinquè pas a nivell se substituirà amb un pas inferior de 2,5 metres d’altura i un ample de 3 metres, que disposarà també d’un vial per possibilitar l’accés des de la xarxa de camins existent.

Aquestes accions en contribueixen a la consecució de diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible 3 (Salut i Benestar), 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura) i 11 (Ciutats i Comunitats Sostenibles). Aquesta actuació podrà ser cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).