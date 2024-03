Un conductor danya el seu cotxe baixant per les escales de la plaça dels Quarters de Valls

Insòlites imatges les que es van enregistrar durant la nit del passat dissabte, 16 de març, a Valls. Un conductor es va equivocar i va baixar amb el cotxe per les escales de la plaça dels Quarters del municipi, un fet que la Policia Local ja està investigant.

La principal hipòtesi és que el succés podria haver estat causat per un error de càlcul del GPS i per una mala praxis del conductor del vehicle. Després de baixar les escales, el cotxe va canviar de direcció cap al carrer Avenir i va marxar com si no hagués passat res, tot i que el vídeo enregistrat mostra com va danyar el fons del cotxe.