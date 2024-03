La Comunalitat de Valls compleix dos anys

Al llarg d’aquests dos anys, la Comunalitat de Valls, ha atès un total de 2.000 persones, ha propiciat la creació de dues entitats, s’han inserit un total de 30 persones, i s’han acompanyat un total de 12 projectes. D'aquestes, la Comunalitat destaca les següents dades:

- Club Esportiu Popular: amb més de 100 sòcies registrades i oferint fins a set seccions esportives diferents amb un funcionament autogestionat de la mà del Casal Popular La Turba.

- Masoveria Urbana: amb la creació d’un circuït professional de masoveria urbana on s’han fet 6 estudis tècnics de 17 habitatges diferents. S’ha pactat un contracte de masoveria urbana i un contracte de masoveria rural amb un terreny de 46.563 m² de la mà d’Eixam Arquitectures, Milmans SCCL i l’Associació Egueiro.

- Suport a domicili: amb el desplegament de la Cooperativa de cures Les Abelles a Valls.. S’han realitzat conjuntament dos cursos professionalitzadors de neteja d’edificis i locals amb IMDL Vallsgenera amb càpsules formatives en Economia Social i Solidària, s’han realitzat dues sessions informatives obertes i s’ha informat a més de 40 persones del sector. Actualment s’han contractat els primers serveis.

- Comerç de proximitat: amb la implementació del projecte El barri es viu amb l’IMDL Vallsgenera. S’ha establert una taula de preus, s’ha aconseguit la obertura d’un local comercial al carrer Major i s’ha creat una borsa de propietaris i d’emprenedors que s’aniran adherint al projecte.

- Atenció a la Salut Mental: amb l’impuls la Xarxa de Suport psicològic juntament amb el CAP Sarró, on hi participen 8 professionals de la psicologia i s’han atès 8 persones. L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir acompanyament psicològic a persones amb pocs recursos econòmics per un preu social.

- La Reciclaria de Valls: amb l’impuls d’un grup motor per a la gestió del banc de recursos i la biblioteca de les coses i amb la recerca d’un espai per a establir-hi el projecte.

- Memòria històrica: amb el desenvolupament de dos treballs històrics de l’activisme a Valls. Ambdós seran presentats i publicats al llarg de l’any 2024.

- Xarxa Oberta de Valls: amb la instal·lació i la connexió a internet a vuit unitats de convivència alhora que s’ha establert un pla de treball conjunt per millorar l'ocupabilitat de les persones participants, amb la millora del català o l’execució de cursos formatius professionalitzadors.

- Escola d’activisme: amb un total de 20 sessions d’acompanyament a diversos grups de per tal de dotar-los d’eines de pensament crític, d’autoconeixement i de coneixement d’altres projectes. S’han desenvolupat un cicle de xerrades sobre sobiranies, un cicle d’activitats sobre habitatge i d’altres en el marc de les fires d’Altres lletres i l’Ecofira, entre d’altres.

- Cultura i art: amb l’impuls del col·lectiu de les Creadores del 2n pis, formada per uns 12 artistes, que han creat l’espai autogestionat al segon pis del Casal Popular La Turba, realitzant creacions, formacions, tallers i treballs conjunts.

- Xarxa de restauració: Amb un curs professionalitzador on s’han format un total d’11 alumnes a partir de les peticions concretes d’alguns restaurants de Valls. Aquestes persones han realitzar un període de pràctiques als restaurants de la ciutat facilitant-ne la inserció.

- Xarxa de cosidores: amb la creació del col·lectiu El Trau, integrat per 6 persones que han realitzat un curs professionalitzador en l’àmbit de la costura. Han participat de les diverses edicions de la fira de roba sostenible impulsada pel Casal Popular La Turba, amb l’objectiu final de poder rebre encàrrecs per part d’entitats i persones a títol individual.