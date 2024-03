La nova depuradora del Mas del Plata, a Cabra del Camp, podrà donar servei a més de 3.300 persones

La nova depuradora del Mas del Plata, el nucli on viu el 60% de la població del municipi de Cabra del Camp, podrà donar servei fins a una població de 3.335 habitants. El delegat del Govern a Tarragona, Angel Xifré, i l'alcalde de Cabra del Camp, Javier Romero, acompanyats del director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyeshan inaugurat aquest divendres l'equipament, que pot arribar a tractar 580 metres cúbics diaris. El desplegament d'aquest sistema de sanejament ha suposat una inversió de 3,1 milions d'euros, finançats per l'ACA. La depuradora consta d'un procés de depuració d'aireació prolongada amb desnitrificació contínua amb dos reactors-decantadors concèntrics.

Els elements principals de la línia d'aigua de la planta són un pretractament compacte, arqueta de repartició, dues línies de tractament secundari formades cadascuna per un decantador secundari rodejat concèntricament per un reactor biològic i arqueta de sortida. La línia de fangs, per la seva banda, compta amb una estació de bombament de fangs i escumes i un espessidor per gravetat. Altres elements de la planta són l'estació de bombament dels desguassos de la planta i el biofiltre percolador.

Pel que fa a l'edifici, disposa d'una zona administrativa i de control, sala de quadres elèctrics, magatzem, sala de bufants, sala de preparació del polielectròlit i aigua de servei i, per últim, la sala de deshidratació.