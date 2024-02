«La Festa» arriba aquest dissabte 24 de febrer al Teatre Principal de Valls

La Festa que és una producció del Teatre Nacional de Catalunya i Teatres en Xarxa es podrà veure aquest dissabte 24 de febrer al Teatre Principal de Valls. L'obra teatral està escrita per la dramaturga Daniela Feixas i dirigida per Ricard Soler. Aquest últim és un creador a qui li agrada treballar amb les diferents disciplines que formen les arts escèniques i ha experimentat molt amb la relació entre l'espectador i el dispositiu escènic.

La trama està destinada a un públic adolescent i cap endavant, ja que La Festa narra sis històries extretes de diferents entrevistes amb adolescents, totes aquestes formen el punt de partida de l'escriptura de Daniela Feixas, una peça coral que tracta temes com la violència masclista en les relacions adolescents, l'abús sexual en l'adolescència, l'addicció a la pornografia i també el feminisme, la masculinitat tòxica i l'homofòbia.

Si ens endinsem més al contingut de la representació podem afirmar que La Festa és aquell lloc físic, però també vital i determinant que simbolitza l'adolescència. Un moment de trànsit entre la infantesa i el món adult, on el sexe i l'amor juguen un paper crucial. El fet que siguin els mateixos adolescents els que ens parlin de les seves experiències també ajuda a desmitificar aquesta etapa . Perquè a una festa hi pot haver divertiment, eufòria, ball, diversió, la primera experiència sexual... però també hi pot haver soledat, dolor, frustració i violència. La Festa planteja situacions complicades de l’entorn de la sexualitat que envolta adolescents de la nostra societat i com ells mateixos les encaren i les processen.

La interpretació de l'espectacle teatral compta amb un repartiment molt jove: Laura Gaja, Abril Julien, Júlia Mascort, Ravina Raventós, Biel Rossell, Adrià Salazar i Eloi Jaume.

La durada de l'obra és de 60 minuts i els preus són 15 euros o bé 12 si tens el Carnet d'Amics dels Teatres. Aquest espectacle compta amb la promoció jove 3x 30x 30, si tens menys de trenta anys i arribes trenta minuts abans de començar l’obra l’entrada costa 3 euros. I també compta amb la promoció Promo3, la qual va destinada a tota la gent en situació d’atur vigent. Presentant el seu certificat d’atur la seva entrada valdrà 3 euros.