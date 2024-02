La Cambra de Comerç de Valls prepara noves jornades per impulsar la digitalització de les empreses

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls presenta les primeres jornades del 2024 en el marc de l’Oficina Acelera Pime de la Cambra, en col·laboració amb red.es, Cámara de Comercio de España, Ministerio para la Transformació Digital, i amb el finançament de la Unió Europea i els Next Generation.

La primera sessió es titula «Ciberseguretat: Una obligació tècnica i legal» i estarà impartida per Leocadio Marrero, consultor, auditor i docent, CEO de GRCx3. Es realitzarà dimarts 20 de febrer a les 12:30 hores en format virtual. Les inscripcions poden fer-se a www.cambravalls.com.

La següent sessió del cicle serà divendres 8 de març i parlarem de comerç electrònic amb Juanma Padilla, director general d’A BusSines DC. Serà a les 12:30 en format virtual. El dimarts 19 de març parlarem de màrqueting digital per a empreses i emprenedors, amb Núria Rios, consultora de màrqueting creatiu i community builder. Aquesta sessió serà presencial a la seu de la Cambra de Comerç de Valls, en horari de matí, a les 9:30 hores. El dimarts 16 d’abril, Xavier Tomàs, consultor de comunicació política i xarxes socials, impartirà una sessió teòrica-pràctica on tractarà dades sobre l’audiència, nivell d'ús, i impacte comercial de les xarxes socials a Espanya.

També ens comentarà com fer publicitat a les xarxes socials, com utilitzar WhatsApp per atreure clients i generar vendes al teu negoci, i donarà detalls de com els botiguers i comerços poden vendre els seus productes per Instagram. La sessió serà en format virtual i començarà a les 9:30 hores.

El dimarts 21 de maig serà el torn de Tomás Sastre, consultor i formador de màrqueting digital, que ens explicarà els beneficis de la transformació digital. Parlarà d’eficiència operativa i seguretat, optimització del temps i dels recursos, augment de la flexibilitat i adaptabilitat als canvis del mercat, entre d’altres aspectes clau. La jornada es realitzarà a les 9:30 hores i també serà presencial, a la seu de la Cambra de Comerç de Valls. Finalment, Sastre impartirà una segona jornada l’11 de juny que porta per títol «Branding digital: construint la identitat de la teva marca en l'era de la transformació digital».

Oficina Acelera pime Cambra Valls

L’Oficina Acelera Pime de la Cambra de Valls és el resultat de la col·laboració entre Red.es, la Cámara de Comercio de España i la Unió Europea per a la implementació de plans per a la digitalització amb l’objectiu de treballar per la convergència digital amb Europa i millorar els serveis vinculats a economia digital.

Pel que fa a la digitalització de les empreses, hi ha disponible les ajudes del programa KIT DIGITAL. Uns ajuts que tenen l’objectiu de subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. Si l’empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria del Kit Digital, podrà disposar dels ajuts per accedir a les solucions de digitalització que responguin a alguna de les categories següents: lloc web i presència a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business Intelligence i analítica, serveis d’oficina virtual, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures, ciberseguretat, presència avançada a internet i Marketplace.