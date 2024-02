Els Mossos detenen in fraganti un home amb 4 kg de marihuana a Vila-rodona

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Valls van detenir dimarts un home de 42 anys, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.

Pels volts de les 20.45 hores, agents dels mossos que feien patrullatge de paisà per Vila-rodona (Alt Camp) van observar un individu que accedia a un pàrquing situat al carrer Marià Fortuny. L'individu portava a sobre una bossa tipus ràfia i es disposava a guardar-la al maleter d'un vehicle.

En aquell moment, els mossos van notar una forta olor a marihuana i van intervenir per fer comprovacions. Així, els agents es van identificar com a policies i van acostar-se al vehicle.

Els mossos van identificar l'home i van escorcollar-lo tant a ell com al vehicle. D'aquesta manera van comprovar que a la bossa que l'home acabava de guardar hi havia marihuana. Concretament, el pesatge posterior va donar com a resultat 4 kg i 30 grams de marihuana.

En l'escorcoll del detingut, els agents li van trobar 5.210 euros en efectiu i tres telèfons mòbils que també van intervenir.

Per tot plegat, els mossos van detenir l'home per un delicte contra la salut pública. El detingut va passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.