25 restaurants i 18 cellers se sumen a les Jornades Gastronòmiques del Calçot a Valls

Valls celebrarà, del 16 al 25 de febrer, les Jornades Gastronòmiques del Calçot «Memorial Àngel Solé» amb la participació de 25 restaurants i establiments d’alimentació que oferiran plats i productes de la cuina del calçot, en una iniciativa a la que també s’hi han sumat 7 cellers del territori amb els seus vins. L’esdeveniment és una iniciativa de les regidories de Comerç i Turisme de l’Ajuntament, l’Associació de Restauradors de Valls i l’Alt Camp, la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona i la Denominació d’Origen Tarragona.

Les Jornades permetran degustar les diferents propostes gastronòmiques de 14 restaurants i 11 establiments d’alimentació, entre forns, carnisseries i xarcuteries que posaran en valor la cuina del calçot. En concret, hi prenen part els restaurants 9K de Valls, Ca l’Àngel, Ca la Ninona, Cítric, El tast de Valls, Incògnit, Km0, L’Ecliss, La Licorera, La Providència, Luga, Planeta Kasteller i Portal 22. A la vegada s’hi han sumat els forns de Ca l’Estevet, Cal Cesc, Cal Manel, DOS18, Paisalut, Pim Pam, així com les carnisseries i xarcuteries de Ca Pons, Ca Santiago, Cati, Maricel, Pere i Griselda, i Queralt. A les Jornades hi participen també 8 cellers de la DO Tarragona que maridaran amb els seus vins les diferents propostes dels restaurants. Així, hi participen la Vinícola de Nulles, Cellers Blanch, Estol Verd, Vinya Janine, Vives Ambròs, De Muller, Vins Petxina i Mas Bella

Per complementar la temporada de les calçotades 2024, la il·lustradora Berta Artigal ha estat la dissenyadora d’un pitet que es posarà a la venda a l’Oficina de Turisme per 5 euros, però que podran aconseguir també gratuïtament les 100 primeres persones que participin a les Jornades Gastronòmiques del Calçot. Per aconseguir-lo cal fer 5 degustacions en diferents establiments adherits a les Jornades i emplenar la butlleta que els mateixos establiments repartiran i segellaran al fer una degustació o compra del producte o tast inclòs a les jornades. Per obtenir el pitet, caldrà presentar la butlleta emplenada a l'Oficina de Turisme (carrer de la Cort, 3) en horari de 10 a 13.30 hores i de 16.30 a 19 hores de dilluns a dissabte i diumenge de 10 a 14 hores.

Les Jornades, batejades com a «Memorial Àngel Solé», recorden al desaparegut xef vallenc que va impulsar la restauració vallenca i que sempre havia participat activament en aquest esdeveniment. Les jornades recorden així a l’Àngel Solé per la seva trajectòria, el seu compromís amb els productes de la terra, per la recerca de l'excel·lència gastronòmica i alhora per la seva defensa de l'origen vallenc i la qualitat de l'autèntica calçotada de Valls.