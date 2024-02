El president de la Comunitat de Regants de Bràfim declara que no tenen mitjans per controlar el cabal ecològic del Gaià

El president de la Comunitat de Regants del Marge Dret del Gaià de Bràfim (Alt Camp), Francesc Xavier Saperas, ha declarat aquest dimecres al jutjat d'instrucció número 3 de Valls per defensar-se de la denúncia interposada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Els acusen de deixar el Gaià sense cabal ecològic.

Els regants han assegurat que dos dies abans de la denúncia plouen 20 litres, però que la llera es va eixugar ràpidament per la sequera. «L'entrada al riu és una arqueta i ho fem manual, com mesures el cabal ecològic i els litres que entren al reg? No tenim mitjans per controlar-ho», ha dit Saperas. Des d'Unió de Pagesos han carregat contra l'ACA i han considerat que no es pot «sancionar un cabal ecològic que no és real».

Una desena de persones han donat suport al president dels regants davant dels jutjats de Valls aquest matí i han tallat amb diversos vehicles i dos tractors la carretera del Pla durant una hora aproximadament.