Desallotgen un edifici de Valls després d'esfondrar-se una habitació del primer pis sense causar ferits

Els Bombers han desallotjat preventivament aquest divendres un edifici de Valls per risc estructural després que s'esfondrés una habitació del primer pis. No hi ha hagut ferits. Els fets han passat cap a les tres de la tarda al número 20 del carrer Muralla del Castell, quan el terra de l'estança s'ha esfondrat i ha caigut en un local dels baixos, que estava buit.

Segons han apuntat els Bombers l'immoble de dues plantes es troba en un estat precari després de l'activació de l'arquitecte municipal per part de la Policia Local de Valls s'ha decidit clausurar l'edifici per risc estructural. Les dues dotacions dels Bombers que hi treballen estan ajudant els propietaris i residents a treure les seves pertinences més essencials.

Segons ha informat l'Ajuntament de Valls hi ha tres famílies afectades, els membres de les quals s'han reallotjat en hotels i cases de familiars. Dels quatre pisos que té l'immoble, tres estaven habitats i un altre estava buit. Pel què fa a l'estat de l'edifici, els tècnics municipals han pogut constatar que la façana principal es troba en bon estat però que la part de darrere és la que presenta més problemes. De fet és allà on s'ha produït l'incident. Dilluns els arquitectes faran una nova revisió amb més detall.