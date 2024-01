Valls acollirà el primer 'Carnaval Bestial' amb les mascotes com a grans protagonistes

Valls celebrarà el proper dissabte 10 de febrer el seu primer «Carnaval Bestial» amb un concurs de disfresses que tindrà a les mascotes com a protagonistes. El concurs, amb el patrocini de ProzoValls Center, és una iniciativa conjunta coorganitzada per les regidories de Comerç, Turisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Valls i Kendra Estilisme a benefici de les entitats Vallsgat i Revolución Pata i ha sumat també als establiments AgroValls, Alt Camp Veterinaris, BonArea Agrupa, Guaci Guau, Komcal Veterinaris, Reale Seguros, Serveis Veterinaris, Tiki Ohana i Veterinaris el Passeig.

El concurs de disfresses, que se celebrarà a partir de les 12h del dia 10 de febrer al Pati, requereix inscripció prèvia que es pot formalitzar, de l’1 al 8 de febrer, a l’Oficina Municipal de Turisme de Valls (carrer de la Cort, 3). Per inscriure-s’hi s’haurà d’identificar l’animal, aportant la cartilla veterinària i persona titular de l’animal amb el DNI.

A més, a banda d’especificar, nom, cognoms i categoria en què es desitja participar, la persona que s’inscrigui al concurs haurà de fer una donació de pinso, menjar humit o material de neteja per gos i/o gat per un valor igual o superior a 5€ en el mateix moment de la inscripció. En el cas que no es doni producte, es farà una aportació econòmica per un valor igual o superior a 5€.

Aquesta primera edició del concurs «Carnaval Bestial» s’ha organitzat en tres categories: la millor disfressa de mascota i propietari a conjunt, la millor disfressa de mascota i, finalment, la millor disfressa de mascota participant des de casa. En aquesta última categoria caldrà aportar prèviament una fotografia en format horitzontal amb l’animal disfressat per correu electrònic a comerc@valls.cat, ja que no caldrà traslladar-se amb l’animal el mateix dia del concurs, però sí que hi haurà d’assistir la persona participant.

Pel que fa als premis, el guanyador a la categoria de millor disfressa de mascota i propietari a conjunt s’emportarà un cap de setmana amb bungalow per dues persones amb mascota a Cal Índia de Sant Carles de la Ràpita, a més d’una assegurança de responsabilitat civil per una mascota durant 1 any. El premi a millor disfressa de mascota és un Smartbox d’una nit amb esmorzar per a dues persones amb mascota. Finalment, el premi a millor disfressa de mascota des de casa s’emportarà un sopar per a dues persones més la mascota al Restaurant Frida de Tarragona.

El Jurat que valorarà les disfresses i la posada en escena, estarà format per un membre de cada una de les entitats organitzadores, Ajuntament de Valls, Revolución Pata, VallsGat i Kendra Estilisme. El jurat tindrà en compte diferents criteris com el conjunt del col·lectiu, l’animació, l’espontaneïtat, l’originalitat, la caracterització i la creativitat del vestuari.

Sorteig solidari

Per altra banda, tothom qui ho vulgui podrà participar al sorteig solidari on es podran guanyar productes gentilesa de diferents establiments de la ciutat: AgroValls, Alt Camp Veterinaris, BonArea Agrupa, Guaci Guau, Komcal Veterinaris, ProzoValls, Reale Seguros, Serveis Veterinaris, Tiki Ohana i Veterinaris el Passeig.

Per participar al sorteig s’haurà de fer una donació de pinso, menjar humit o material de neteja per gos i/o gat per un valor igual o superior a 5€. En el cas que no es doni producte, es farà una aportació econòmica per un valor igual o superior a 5€. Les donacions i les butlletes del sorteig es podran adquirir en horari comercial als següents establiments: AgroValls, Alt Camp Veterinaris, Guaci Guau, Komcal Veterinaris, ProzoValls, Serveis Veterinaris i Veterinaris el Passeig.