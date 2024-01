La Nit de Castells deixa un catàleg de distincions repartides arreu del territori

Des del km 0 i fins a colles de recent creació, els premis de la dissetena Nit de Castells (11 en total, decidits per 7 jurats diferents) van deixar un mapa de distincions repartit, que han viatjat fins a 10 comarques del país. La Colla Joves, els Castellers de Vilafranca, els Capgrossos de Mataró, els Nens del Vendrell i els Castellers d’Altafulla, a més de la castellera dels Minyons Amaia Comas i la plaça del Vi de Girona van ser els principals protagonistes de la Nit.

El Centre Cultural de Valls va ser el punt de trobada social del món casteller, convocat per la Nit de Castells, impulsada per la Revista Castells i organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Valls, TAC 12 i La Xarxa. Representants de 71 colles, a més d’una àmplia presència institucional i també d’entitats culturals i patrocinadors, van assistir a l’acte, que va ser retransmès en directe per 27 televisions locals d’arreu de Catalunya.

La gala, presentada per Carles Cortés i Aina Mallol, va traçar el fil conductor entorn la figura del fotògraf vallenc Pere Català Roca, amb motiu dels 100 anys del seu naixement.

Els guardonats

Les 11 distincions van tenir 7 jurats diferents i van ser repartides arreu del territori. El moment culminant de la gala va ser el Premi a la Trajectòria, que ha va rebre Amaia Comas, l’emblemàtica castellera dels Minyons de Terrassa i primera dona en pujar al quart d’un castell de 9, el 4de9 sense folre descarregat pels malves a Girona fa 25 anys. Precisament, la plaça del Vi de Girona va ser distingida com a Plaça de la Temporada, tant per les construccions alçades l’any passat a la diada de Sant Narcís (els Capgrossos van segellar el retorn a la gamma extra, els Minyons van mantenir el nivell i els Marrecs van recuperar el 5de8) com per haver estat un exemple del creixement dels castells cap al conjunt del país en els darrers anys. Els Capgrossos de Mataró, al seu torn, van ser reconeguts amb el Premi Descarregat a la colla que més va progressar la temporada passada mantenint un alt nivell d’eficàcia i seguretat.

Tres castells alçats el 2023 van marcar la Nit de Castells. En primer lloc, el pilar de 8 amb folre i manilles descarregat per la Colla Joves Xiquets de Valls a Altafulla, que va rebre el Premi del Moment casteller de la temporada «pel seu valor històric i pel seu simbolisme en el context de la colla». Precisament, els Castellers d’Altafulla van ser distingits com a Colla de la temporada, tant pel seu primer 2de7 com pel conjunt de castells que hi van alçar en l’any del seu cinquantenari. I, paral·lelament, el 9de9 amb folre carregat pels Castellers de Vilafranca va rebre el Premi Imatge de la Temporada per haver aconseguit obrir una nova porta del món casteller.

El vessant social i cívic que acompanya el fet casteller també va ser reconegut. El Museu Casteller –una de las eternes aspiracions del món casteller, finalment assolida– va rebre el Premi Especial de la Nit, concedit per la Revista Castells, i que van recollir els representants de les quatre institucions impulsores, l’Ajuntament de Valls, el departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

Els Nens del Vendrell van rebre el Premi a la Iniciativa social pel seu projecte Fem Pinya, que fa deu anys que desenvolupa accions solidàries al Baix Penedès; l’editorial Cossetània va ser distingida amb el títol Ambaixador Castells, per la tasca duta a terme amb l’Enciclopèdia Castellera, mentre que el fotògraf tarragoní David Oliete va ser guardonat amb la primera edició del Premi de fotografia Pere Català Roca, distinció que atorga la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Valls.

Els únics premis que se sabien amb antelació eren els Baròmetre Casteller, que distingeixen les colles que han estrenat pis descarregat o bé que han estat les més completes en els seus diferents nivells (és a dir, que han descarregat més gamma d’un nivell específic, encara que hagin fet alguns castells superiors). De la primer categoria van rebre premi la Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample i els Castellers del Foix, totes dues estrenades en els 7 pisos, mentre que els Castellers de Vilafranca van ser premiats com a Colla més completa en els castells de 9, els Moixganguers d’Igualada en els de 8, la Jove de Barcelona en els de 7 i els Castellers de Santpedor en els de 6.