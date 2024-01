La 42a Gran Festa de la Calçotada de Valls es promociona entre el públic nacional en el moment àlgid de la temporada

La capital de l'Alt Camp torna a mirar enlaire aquest diumenge, en aquesta ocasió no pas per admirar castells ni el campanar de Valls, sinó per menjar calçots. S'hi celebra la 42a Gran Festa de la Calçotada, amb la previsió d'aplegar entre 30.000 i 40.000 persones, majoritàriament públic nacional.

Enguany el grup local Figa Flawas són els ambaixadors de l'Autèntica Calçotada i reforcen el vallenquisme del certamen. De fet, aquesta temàtica ha centrat el seu primer disc, publicat divendres. D'altra banda, els pagesos auguren que l'actual anticicló no s'allargui per evitar que afecti la qualitat dels calçots, si bé són optimistes pel que fa a la producció. Així, preveuen que iguali la de l'any passat, quan se'n van descalçar 18,5 milions.

Un dels reclams de la Gran Festa de la Calçotada de Valls és el concurs de menjar calçots, que any rere any acumula un nombrós públic a la plaça del Pati. Enguany han estat vint homes els participants, dels quals ha sobresortit l'Antonio Hernández, de Santa Perpètua de Mogoda.

En tres quarts d'hora, ha estat capaç de cruspir 240 calçots d'un pes de 3,06 quilos. Aquesta ha estat la seva vuitena vegada que s'ha presentat al certamen, en la qual ha batut el seu rècord personal i s'ha proclamat campió. Tot i que per normativa, l'any vinent no es podrà tornar a presentar, té clar que el 2026 tornarà a la capital de l'Alt Camp per competir de nou. Per darrere d'Hernández l'han seguit el barceloní Ramon Caballero i l'històric vallenc Ramon Forès, que han menjat 196 i 190 calçots respectivament.

La plaça del Pati ha estat un dels punts de trobada per als milers de persones que s'han acostat a la ciutat per celebrar el moment àlgid de la temporada de calçots, però no l'únic. La plaça de l'Oli s'ha omplert de curiosos que han volgut veure de prop com es coïen les cebes dolces que s'han repartit en les 4.000 degustacions preparades per a l'ocasió. D'aquestes, 1.500 s'han exhaurit de forma anticipada abans de l'esdeveniment.

Una fita celebrada des de la Cambra de Comerç, que enguany ha posat el focus en el públic nacional, especialment el provinent de la Catalunya central. Així ho ha destacat a l'ACN el president de l'ens, Josep M. Rovira, qui ha assenyalat el desconeixement de la festa per part d'aquesta població. A la vegada, ha afegit que també han ampliat la promoció al sud de França, l'Aragó i el País Valencià.

Públic de proximitat, però també internacional

Més enllà del públic familiar i de proximitat, l'internacional també s'ha tornat a mobilitzar per viure en pròpia pell tot el que impliquen les calçotades. És el cas de la Yuliya Sergina, una ciutadana russa que viu a Catalunya des de fa dos anys i que ha acompanyat 55 turistes homòlegs per conèixer de prop aquesta tradició. «Alguns dels companys ja n'havien tastat abans, en restaurants, però per la majoria és nou. És una tradició maca, on tothom gaudeix i s'embruten els dits i les mans tot menjant», ha comentat.

Els Figa Flawas fan gala de 'La Calçotada'

D'altra banda, a la plaça del Blat s'ha concentrat una vintena de pagesos que han participat en el 36è concurs de cultivadors de calçots. Un jurat especialitzat ha analitzat cada detall dels manats que s'han presentat en aquesta edició. Els vallencs Figa Flawas han estat convidats a prendre part en aquesta experiència, que han qualificat «d'aventura» i «d'aprenentatge» que ha servit per proclamar guanyador a l'Horta Blanch d'Altafulla. De fet, els dos joves han lluït aquest diumenge el títol d'Ambaixadors de l'Autèntica Calçotada.

Es tracta d'una temàtica amb la qual han basat el seu primer treball, La Calçotada, publicat aquest divendres. «Hem muntat una calçotada per convidar a tothom a conèixer la nostra música i l'hem fet des de la nostra tradició i costums», ha destacat Pep Velasco. A partir de l'abril, el grup començarà una gira que s'allargarà fins a l'estiu.

Pel que fa als pagesos, la previsió és repetir la xifra de 18,5 milions de calçots de l'any passat. El president de la IGP Calçot de Valls, Dalmaci Clofent, es mostra «expectant» davant el context actual d'anticicló, ja que podria afectar a la qualitat del fruit. Aquest és un cultiu d'hivern, el qual requereix fred per estar al seu punt òptim. Malgrat tot, els productors són optimistes i auguren una bona resposta per part del públic.