Detingut el propietari d'un bar de Querol per vendre marihuana i amfetamines al detall

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous a Querol (Alt Camp) el responsable d'un bar, un home de 46 anys, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. L'actuació s'emmarca en un dispositiu de seguretat ciutadana que es va fer en un bar del poble ja que informacions i gestions prèvies indicaven que en el local es venia droga al detall. Durant el dispositiu, que va començar a les set de la tarda, un dels gossos de la unitat canina dels Mossos va marcar un maletí de fusta que hi havia a la cuina i que contenia marihuana i amfetamina, amb quantitats preparades per a la venda al detall.

En l'operatiu es van intervenir 185 grams de marihuana i 43 pastilles d'amfetamina. A banda de la detenció també es van identificar i denunciar administrativament tres persones per tinença de drogues i es va aixecar una acta per irregularitats a l'establiment. El detingut passarà a disposició del jutjat de guàrdia de Valls les pròximes hores.