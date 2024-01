Detenen dos homes i desmantellen un cultiu interior de marihuana als Garidells

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Valls van desmantellar ahir un cultiu interior de marihuana als Garidells. En el marc del dispositiu, han detingut dos homes, de 19 i 23 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

Els treballs d’investigació es van iniciar a meitats del passat mes de novembre arran d’una informació rebuda sobre l’existència d’una possible plantació de marihuana en una nau d’aquest municipi del Tarragonès. Es dona la circumstància que els mossos ja havien desmantellat cultius en aquesta mateixa nau els mesos de juliol i octubre de l’any 2021 i l’abril del 2022.

Els investigadors van comprovar que no hi havia cap activitat de tipus empresarial o industrial i que diversos conductes de ventilació sortien fortes olors a l’exterior. De la seva banda, una empresa especialitzada va verificar una manipulació de la xarxa de distribució on s’hi havia enllaçat una escomesa per a la defraudació de fluid elèctric des d’aquesta nau.

L’elevat consum d’aigua i electricitat, les fortes olors i altres indicis, van motivar la sol·licitud de la corresponent autorització judicial d’entrada i perquisició, la qual es va dur a terme a primera hora d’ahir al matí i va confirmar l’existència d’una nova plantació interior de marihuana.

Repartides en diversos espais, els agents hi van trobar prop de 1.900 plantes marihuana d’1,5 metres, algunes en fase de creixement i altres en avançat estat de floració i per tant de recol·lecció, amb un valor aproximat de gairebé 289.000 euros.

En accedir a l’interior, els mossos van localitzar i detenir els dos homes encarregats de la vigilància del cultiu i van intervenir els aparells, estris i elements necessaris per poder iniciar una producció continuada de collites anuals.

Els investigadors continuen treballant per determinar si hi ha més persones implicades en la posada en marxa d’aquesta plantació, per la qual cosa no es descarten noves detencions.

D’altra banda, la precarietat que presentava aquesta instal·lació va posar de manifest el perill i l’elevat risc d’incendi, motiu pel qual la companyia subministradora la va desmantellar completament.

Està previst que els dos detinguts passin en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls.