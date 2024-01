Valls oferirà descomptes als aparcaments del Pati i de Sant Francesc per a la dinamització comercial

L'Ajuntament de Valls ha acordat amb l'empresa concessionària dels aparcaments de Sant Francesc i del Pati l'aplicació de descomptes en alguns dels paquets de passes que s'ofereixen. Aquesta és una de les primeres mesures que s'aplicaran aquest any, després de les converses iniciades entre la regidoria de Comerç i la companyia per tal d'aplicar ofertes avantatjoses per als usuaris i amb la finalitat d'incentivar la dinamització del comerç de la ciutat i facilitar l'aparcament als clients que es desplacen al centre comercial de la ciutat. D'aquesta manera, s'ha activat ja una oferta que permetrà que els abonaments Multipass que es poden adquirir a través de l'aplicació mòbil de Telpark per a 5, 10 o 20 usos tinguin un preu d'1,95 euros per un màxim de 12h/dia, el que representa descomptes d'entre el 20 i el 40%.

Aquests passes es poden adquirir com a màxim fins el 31 de gener a través de l'APP del Telpark i tenen una caducitat d'un any des de la data de la compra. L'adquisició d'aquests abonaments a través de l'aplicació mòbil és molt senzilla. Només cal descarregar-se l'App i registrar-se sinó s'hi està donat d'alta i, un cop efectuat aquest pas, buscar l'oferta "Multipass", localitzar l'aparcament i adquirir l'abonament de 5, 10 o 20 usos. Finalment, només caldrà establir quina és la matrícula del vehicle.

D'altra banda, es mantenen les tarifes planes a l'aparcament del Pati tots els dimecres, amb l'objectiu en aquest cas de facilitar l'aparcament just el dia que se celebra el mercat. En aquest cas, la tarifa plana és de 3 euros de 8 a 14h, el que representa descomptes de fins el 77%.