Els vallencs Figa Flawas publiquen ‘4 kissus’, nou avançament del disc ‘La calçotada’ que sortirà el 26 de gener

Figa Flawas ha publicat aquest dimarts ‘4 kissus’, nou avançament del disc ‘La calçotada’ que els de Valls publicaran el 26 de gener. Els promotors del grup afirmen que la cançó s’emmarca en l’anomenat ‘afrobeat’ amb una producció «espectacular, ballable i sensual».

Alhora indiquen que el tema és autobiogràfic i que parla de l’amor, «del que hauria pogut ser però que no va ser, amb un rerefons cinematogràfic», una història d’amor «incompleta» on dues persones es coneixen de festa, «es fan quatre petons i allà s’acaba tot». El tema gira «al voltant del desig, de les ànsies d’anar més enllà i no ser correspost». La cançó s’afegeix a les ja difoses del futur disc ‘Mussegu’, ‘Diabla’ o ‘Xalalà’, aquesta amb la col·laboració de Lluís Gavaldà.

El videoclip del tema l’ha dirigit Liam D., que ha apostat pel format de 16 mil·límetres i per la valenciana Paula Usero com a protagonista. L’artista està nominada als premis Goya com a millor actriu revelació i ha format part de produccions com les sèries ‘Paquita Salas’ o ‘Luimelia’.

La peça audiovisual mostra la història d’amor d’una nit de la mateixa Usero i de Pep Velasco, que flirtegen al bar musical del districte barceloní de Gràcia Heliogabal. El disc del duet format per Velasco i Xavier Cartanyà ‘La calçotada’ inclourà una vintena de temes que barregen reggaeton, rumba, ‘afrobeat’, batxata, corrido tumbado o EDM.