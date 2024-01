Els carrers de Valls s’omplen de carros i cavalleria en la festa dels Tres Tombs

Els Tres Tombs de Sant Antoni de Valls, declarats Festa Tradicional d’Interès Nacional, han tornat a omplir els carrers de Valls de carros i cavalleria. Enguany, 45 anys després de la seva represa, l’entitat va voler recuperar la Rifa del Porquet, ja que, segons apunten, «el projecte permetrà recuperar aquest ritual d’arrels històriques i agrícoles lligat a les celebracions de Sant Antoni i Carnaval».

La jornada d’ahir va omplir la capital de l’Alt Camp de tradició. El matí arrencava a les 11.30 h des del barri del Fornàs, tot endinsant-se pel Centre Històric, que comptava amb diversos punts d’interès, en especial el pas espectacular de cavalls, carros i carruatges per la plaça del Blat i l’estret i complicat retomb amb el carrer Major.

Enguany els vallencs van poder gaudir de quatre carros nous d’entre els 30 carros de recreació històrica. Entre aquests, va destacar el de Cal Xolo, carregat d’ampolles d’Anís Magriña. A més, també es va estrenar un carro carregat amb caixes pel transport de gallines i un de carregat de carabasses, així com un de pagès típic amb vela que s’utilitzava antigament per anar a mercat. D’altra banda, la Cobla Momentània de Valls i el repic de campanes van amenitzar la benedicció a l’església de Sant Antoni.

La Rifa del Porquet

La Rifa del Porquet, documentada a Catalunya al llarg del segle XIX i XX, s’ha recuperat enguany actualitzant la normativa. Així doncs, no ha comptat amb un animal viu, sinó que el tradicional porc s’ha substituït per una escultura, d’estil realista i amb les dimensions d’un porc natural que es va col·locar damunt del carro que tradicionalment el passejava. La rifa tindrà tres premis, que consistiran enun lot de productes de carn i embotits i un val monetari per gastar a les diverses carnisseries i xarcuteries de Valls.

El ritual de la Rifa del Poquet va començar dissabte amb la sortida de la comitiva amb l’escultura del porquet que, acompanyada de cercavila i música, va recórrer el Centre Històric. Components de la Unió Anelles de la Flama i la Societat de Sant Antoni van vendre les butlletes durant el recorregut. Durant la jornada d’ahir es va seguir el mateix protocol El sorteig i la proclamació dels guanyadors se celebrarà setmanes més tard, en concret el 13 de febrer, dimarts de Carnaval.