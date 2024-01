El segell local destaca entre la nova programació cultural de Valls

Teatre, dansa i música ompliran els escenaris del Teatre Principal i el Centre Cultural de Valls durant el primer semestre de 2024. Les entrades sortiran a la venda el pròxim dimecres, 17 de gener, ja que el dia 20, dissabte, ja hi ha la primera funció. En aquest cas, el tret de sortida es donarà des del Principal amb Ascendent, un espectacle de dansa amb segell vallenc, sota la direcció d’Anna Corredor.

El Territori Creatiu Vallenc estarà, de fet, molt present aquesta temporada amb altres cites com la preestrena del documental Dolors, dirigit per Marta Arjona i Maite Blasco, dedicat a la figura de Dolors Vives Rodon, vallenca il·lustra i pionera de l’aviació. També destaquen altres espectacles com Memòries oblidades, Dones de paraula i Tornaria a viure com si fos un llangardaix amb presència vallenca, i a més, el Grup del Teatre Principal (GTP) ha preparat l’escape room La Pera dedicat al bandoler de Valls.

La programació teatral es complementa amb La festa, una coproducció de Teatres en Xarxa i Teatre Nacional de Catalunya, amb relats a partir de confidències reals. Històries extretes d’entrevistes reals fetes a adolescents formen el punt de partida d’una peça coral sobre les seqüeles del consum massiu de la pornografia des de molt joves. I també amb l’obra Les instruccions per fer-se feixista, interpretada per Mercè Aránega, on l’assaig de Michela Murgia mostra un text ple d’ironia sobre la perillosa propagació dels populismes en les societats.

Pel que fa a la música, el Centre Cultural acollirà un concert que commemora el 200 aniversari de la Novena Simfonia de Beethoven. L’espectacle, copresentat amb els Amics de la Música de Valls i Joventuts Musicals de l’Alt Camp, serà l’11 de maig, un mes després de l’actuació que oferirà Ara Malikian per presentar el seu nou treball.

A partir del 17 de gener es podran adquirir entrades pels espectacles de l’abonament. Es tracta de tres obres teatrals: Coralina, una comèdia divertida i actual de Carlo Goldoni, dirigida per Oriol Broggi i interpretada per Mireia Aixalà, Joan Arqué Solà, Xavier Boada, Rosa Gamiz i Clara de Ramon entre altres; The party, l’aclamat film de Sally Potter, que puja a l’escenari del Centre Cultural, dirigit per Sergi Belbel i amb un repartiment amb noms com Àngels Gonyalons, Biel Duran, Marta Ribera, Queralt Casasayas, Montse Guallar, Jordi Díaz i Lluís Soler, i l’obra Elling, on David Verdaguer, Albert Prat, Albert Ribalta, Òscar Muñoz i Queralt Casasayas, escenificaran una història de perdedors que aprenen a guanyar sense el permís de ningú.

Pel que fa a l’àmbit familiar, Sona la Llum!, un espectacle de projeccions i música en directe per a infants de 0 a 5 anys, es suma a les propostes que ofereix l’abonament familiar: Tutti Frutti, un musical amb contes de productes sostenibles i de proximitat; El petit univers, on barrejant somnis, records i imaginacions, es confecciona l’espectacle en viu i Bunji la petita Coala, un espectacle de titelles on dues intèrprets captivaran al públic des del primer moment a través de la narració, els diàlegs i algunes cançons.