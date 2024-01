‘Èlia Bastida Trio’ arriba a la temporada dels AMV

La primera proposta dels Amics de la Música de Valls del 2024 serà un concert de jazz protagonitzat per Èlia Bastida Trio. La violinista oferirà, acompanyada del contrabaixista Joan Chamorro i Josep Traver a la guitarra, un tribut a Stéphane Grappelli. La cita serà aquest dijous a les 20 h, al Teatre Principal de la capital de l’Alt Camp.

El tribut a Stéphane Grappelli vol retre homenatge a un dels grans violinistes referents del món del jazz. De fet, aquest nom ha acompanyat a l’Èlia Bastida des dels seus inicis. Amb el llançament del disc ‘Tribute to Stéphane Grappelli’ ha volgut oferir la seva mirada particular sobre aquest músic que defineix com a líric, apassionat, virtuós, tècnic, detallista i romàntic.

Una proposta, doncs, que combinarà el violí i la veu d’Èlia Bastida amb Joan Chamorro al contrabaix i Josep Traver a la guitarra.

Concerts del 2024

Els amants de Franz Schubert tenen una cita el 25 de gener amb el jove baríton Enrique Monteoliva. Interpretarà el cicle de cançons ‘Winterreise’ (Viatge d’hivern) acompanyat del pianista Iñaki Guezala. Schubert va ser un dels màxims exponents del Lied romàntic.

El mes de febrer tornarà el pianista Albert Guinovart amb un programa basat en música del romanticisme. El concert també comptarà amb la flautista Elisabeth Franch i es durà a terme el 8 de febrer.

El 22 de febrer la soprano Marta Bauzà, el tenor Roger Padullés i el pianista Tomeu Moll-Mas oferiran un homenatge al músic i compositor mallorquí Baltasar Samper. Un recull de diverses obres que combinen el folklore mallorquí amb la tradició musical francesa.

El març tindrà l’acordió com a protagonista. A ‘Un viatge de Nàpols a Nova York’ la jove Marta Cubas recorrerà diverses èpoques que van del Barroc al Contemporani. L’actuació serà el 14 de març. Una artista que, tot i la seva joventut, ja ha estat premiada en més d’una vintena de certàmens, entre els quals hi ha el Trofeu Mundial d’Acordió (Portimao). Aquest mes també es gaudirà del concert del ‘Pregó de Setmana Santa’ dedicat al francès Francis Poulenc. El Cor Vivaldi, un dels millors cors d’Europa de veus blanques, serà l’encarregat del muntatge que se celebrarà el 22 de març, a les 20 h, a l’església de Sant Joan de Valls. Un concert organitzat conjuntament amb l’Agrupació de Confraries i Germandats de la Setmana Santa de Valls.

Aposta pels talents de proximitat

Una altra de les voluntats del cicle és la d’apostar pel talent de proximitat i també per oferir oportunitats als nous artistes. El 18 d’abril, el Teatre Principal acollirà un trio de violí, violoncel i piano format pel pianista vallenc Medir Bonachí, la violoncel·lista reusenca Marta Mulero i per Elina Sidnikava, al violí. Així mateix, el 25 d’abril, es gaudirà de l’actuació de la soprano Montserrat Seró. Es tracta d’una de les guardonades del Concurs de Cant Josep Palet 2023, la recompensa del qual implica una actuació en la temporada dels Amics de la Música de Valls. Seró oferirà un concert basat en composicions del vallenc Robert Gerhard.

El Centre Cultural Municipal de Valls també acollirà un concert de grans dimensions aquesta temporada. L’11 de maig la Franz Schubert Filharmonia i el Cor Madrigal, sota la direcció de Tomàs Grau, interpretaran la Novena Simfonia de Ludwig van Beethoven. De fet, el 7 de maig se celebren els 200 anys de la seva estrena a Viena i Valls també es convertirà en un escenari d’aquesta commemoració. Es tracta d’una de les obres més transcendentals de la història de la música, símbol de la llibertat i de la germanor entre els pobles.

L’ensemble de música antiga Hirundo Maris, farà parada al Teatre Principal el 30 de maig. Un grup, format per Arianna Savall i Peter Udland Johansen, especialitzat en música antiga des de l’edat mitjana i fins al barroc. En aquest cas, actuaran en format trio amb el contrabaixista Miquel Àngel Cordero. El seu nucli creatiu és la música mediterrània i nòrdica, fruit de la seva extensa col·laboració musical. Com un ocell migratori, recorren les rutes a través dels mars i la música que uneixen Escandinàvia amb la península Ibèrica des de temps immemorials.

El penúltim concert de la temporada posarà el focus en Pau Casals. Després que aquest desembre s’hagi estrenat la ‘Missa de Glòria’ del vendrellenc, serà el 15 de juny quan arribarà a Valls, a l’església de Sant Joan. Es tracta d’una obra inèdita que Casals va compondre quan només tenia 15 anys. El concert anirà a càrrec de la Coral Càrmina, acompanyada de l’organista Mercè Sanchís i alguns solistes vocals. Tot plegat, sota la direcció de Daniel Mestre.

Estrenar la plaça del Museu Casteller de Catalunya

La darrera proposta de la temporada dels Amics de la Música de Valls 2023 - 2024 servirà per estrenar la plaça del Museu Món Casteller-Museu Casteller de Catalunya com a escenari per a concerts de cambra. El 5 de juliol acollirà ‘La Traviata’ de Giuseppe Verdi, una de les òperes més famoses inspirada en la tragèdia amorosa de la novel·la d’Alexandre Dumas (fill), ‘La dama de les camèlies’. Una obra que representa l’estil literari del romanticisme de la França de finals del segle XVIII. Se’n farà una versió escenificada per a quatre solistes, a les 20 h.

Venda d’entrades

El preu és de 15 euros per cada concert, excepte la ‘Novena simfonia de Beethoven’ que les entrades costaran 28 euros (21 euros els socis dels AMV). Els alumnes de l’Escola de Música de Valls tindran una entrada gratuïta per a ells i per a un acompanyant.

Les entrades es poden adquirir a través de www.codetickets.com o de manera presencial a taquilla.