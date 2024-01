Valls celebrà els tradicionals Tres Tombs de Sant Antoni els propers 13 i 14 de gener

Els Tres Tombs de Sant Antoni de Valls, declarats Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat i una de les celebracions més multitudinàries i espectaculars que se celebren a Catalunya, tindran lloc el 13 i 14 de gener. Amb tota l’essència que ha convertit en única la celebració vallenca gràcies a la millor col·lecció de carros històrics, la bellesa i espectacularitat del seu recorregut pel cor del nucli antic i el fet que obrin ritualment el calendari dels Tres Tombs a Catalunya, enguany es commemora la 45a edició de la represa.

A més enguany també es commemora el centenari del penó de l’antiga Societat de Sant Antoni, una efemèride que l’organització ha volgut recordar. D’aquesta manera, el penó de l’entitat, confeccionat l’any 1989 per Núria Melero com a rèplica de l’històric penó de 1924, participarà en la cercavila de la bandera de la vigília el dissabte dia 13. Aquesta no serà la única referència a la centenària història dels Tres Tombs a Valls. Aquest 2024, Valls recuperarà la tradicional Rifa del Porquet, adaptant-la als nous temps i en una iniciativa conjunta de la Unió Anelles de la Flama i la Societat de Sant Antoni.

La Rifa del Porquet, documentada a la ciutat i arreu dels Països Catalans al llarg del segle XIX i XX com a mínim, va perdurar a Valls fins a meitats del segle XX i, tot i que amb la represa l’any 1980 dels Tres Tombs es va recuperar durant uns anys, va acabar caient en l’oblit. El projecte permetrà recuperar aquest ritual d’arrels històriques i agrícoles lligat a les celebracions de Sant Antoni i Carnaval. La Rifa del Porquet recuperada aquest 2024 pels Tres Tombs s’actualitza i així, ja que la normativa vigent no ho permet, no comptarà amb un animal viu, sinó que el tradicional porc es substituirà per una animal d’escultura, d’estil realista i amb les dimensions d’un porc natural que es col·locarà damunt del carro que tradicionalment el passejava. La rifa tindrà 3 premis, cadascun dels quals comptarà amb un lot de productes de carn i embotits i un val monetari per gastar a les diferents carnisseries i xarcuteries de Valls.

El ritual de la fira del poquet començarà la vigília de Sant Antoni, el dissabte 13 al punt del migdia. La comitiva sortirà amb l’escultura del porquet i en cercavila i música tradicional, recorrerà el centre històric. Components de la UAF i la Societat de Sant Antoni vendran les butlletes durant el recorregut i l’endemà, el diumenge 14 pels Tres Tombs, el carro amb el porquet tornarà a sortir i es tornaran a vendre butlletes per la rifa. El sorteig i la proclamació dels números guanyadors de la rifa se celebrarà setmanes més tard, en concret el 13 de febrer, dimarts de Carnaval.

La gran festa, el diumenge 14

Els Tres Tombs seran el diumenge 14 de gener, amb una celebració que arrencarà a les 11.30h des del barri del Fornàs i que s’endinsarà pel Centre Històric amb diversos punts d’interès, en especial el pas espectacular de cavalls, carros i carruatges per la plaça del Blat i l’estret i complicat retomb amb el carrer Major. Enguany, com a novetat, es podran contemplar fins a 4 carros nous que s’estrenen pels Tres Tombs de Valls.

Entre els nous carros destaca el de la col·lecció de Cal Xolo, carregat de botelles d’Anís Magriña. Valls té un passat lligat a les destil·leries i fàbriques d’anís que, fins a meitats del segle XX, van tenir una gran importància. Per aquest motiu, els Tres Tombs compten amb una gran col·lecció de carros històrics destinats al transport de líquids, com els de 4, 3, 2 i un bocois, els carregats amb botelles antigues, el de 8 botes o la carreta amb botes dels diferents anissos de Valls, als que ara s’hi sumarà la nova peça de la col·lecció de Cal Xolo carregada amb 300 ampolles d’Anís Magriña. També s’estrenarà un carro carregat amb caixes pel transport de gallines i un de carregat de carabasses, a més d’un de pagès típic amb vela que s’utilitzava antigament per anar a mercat.