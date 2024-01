Els Pastorets Principals de Valls aixequen el primer teló de l’any 2024

Els Pastorets Principals de Valls van aixecar el primer teló de l’any 2024 amb el teatre de la capital de l’Alt Camp ple de gom a gom. Sergi Toldrà, codirector de la producció, destacava que la d’ahir era «una funció més complicada que la resta perquè tothom arriba mig adormit de la nit de Cap d’Any, però un cop et poses la vestimenta, entres de ple amb el personatge», i així va ser. Els vallencs van encetar l’any al teatre amb el Fredolic i el Garrafó, les seves respectives parelles, Sulina i Mariana, acompanyats de pastors, àngels i dimonis, i totes les peripècies que engloben la història d’aquest clàssic nadalenc tan aclamat a la ciutat.

La representació és, any rere any, una cita esperada pels vallencs, fet que queda plasmat en la venda d’entrades. La d’ahir va ser la cinquena funció del Grup del Teatre Principal de Valls (GPT) que, un any més, ha penjat el cartel de complet al Teatre Principal a totes les funcions que han representat. De fet, per decisió del GPT «davant la bona rebuda del públic», es va decidir afegir una funció extra i fer dos passis el 30 de desembre.

El codirector assenyalava que, després de cinc funcions, «els nervis ja no hi són, tothom ha vist que això va rodat». En aquest sentit, també afirmava que «hi ha un centenar de persones implicades, tothom ho gaudeix i això també es trasllada al públic». Amb la d’ahir, el GPT suma més de 1.300 entrades venudes i, en el tancament d’aquesta edició, les butaques lliures per les funcions de demà i del dia sis eren escasses. Toldrà explicava que, en tot moment, la resposta del públic va ser «molt positiva, tant en la venda d’entrades com en la rebuda de les funcions». En aquest sentit, el codirector també destacava que aquesta bona acollida cap a la representació «ens omple i ens fa créixer més». Enguany, Els Pastorets Principals de Valls han presentat una escenografia que compta amb diferents nivells per tal de donar profunditat a les escenes. Això també s’ha sumat a un nou disseny de llums que manté renovat aquest clàssic nadalenc.

Les properes funcions, que seran demà a les 19 h i dissabte a les 18 hores, ja tenen gairebé totes les butaques venudes. Les poques entrades lliures que queden es poden comprar online a través del web https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls per un preu de 8,5 euros.