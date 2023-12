L'ACA inicia els tràmits per construir una planta de regeneració de l'aigua depurada a Valls

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha formalitzat el contracte per a la redacció del projecte constructiu d'una Estació de Regeneració d'Aigua (ERA) a la depuradora de Valls per un import de 94.600 euros. L'empresa adjudicatària disposarà d'un termini de deu mesos per redactar el projecte.

La instal·lació aplicarà un tractament més avançat a l'aigua depurada i servirà per garantir les demandes de reg de la Comunitat General de Regants de Valls (CGRV), que actualment reguen amb l'aigua dels torrents la Xamora i el Catllar, mitjançant rescloses dels diferents regs històrics i una xarxa de sèquies a cel obert. La depuradora de Valls té una capacitat per tractar 7.200 m3/dia, equivalent a una població de 33.700 habitants.