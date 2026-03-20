Maspujols renovarà la coberta del poliesportiu a causa de les ventades
El projecte també preveu instal·lar 450 panells fotovoltàics al recinte
L'Ajuntament de Maspujols preveu la rehabilitació del sostre del poliesportiu municipal com a principal intervenció del recinte que, segons el consistori, «requereix una intervenció integral» per garantir el compliment de les normatives tècniques.
Les majors afectacions sobre l'equipament de 1.220 metres quadrats han estat provocades per «la succió del vent» i els temporals en les corretges i reforços, obligant a l'Ajuntament a plantejar el projecte i portar-lo a licitació. Des del consistori es confirmava que «ara mateix les corretges existents segueixen sense garantir el compliment de la normativa i no son suficient».
En aquest sentit, la proposta també planteja la instal·lació de 450 panells fotovoltàics Solarwatt Panel Vision i dos inversors d'energia de mida reduïda que aportarien energia sostenible a les instal·lacions. La intregració dels panells també provocaria que la coberta rehabilitada ampliès el seu tamany actual, en aproximadament 7 metres quadrats. Els treballs proposats preveuen un termini d'execució de quatre mesos i un pressupost total de 247.875 euros.
El projecte també preveu que la coberta «assumeixi la càrrega de l'augment de pes» que implica aquesta instal·lació. La potencia que generaran les plaques serà de 171 kWp i ocuparan 1,78 metres per 1,05 metres juntament amb el cablejat.