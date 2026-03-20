Cambrils adjudicarà una quinzena de guinguetes per obrir a Setmana Santa
Tres dels divuit equipaments licitats inicialment quedaran deserts i es presentaran novament en els pròxims mesos
La situació de les guinguetes de Cambrils arribarà a la seva fi aquesta setmana després que el consistori signés aquest dijous l'acta d'avaluació de l'adjudicació de quinze establiments. Els establiments que estrenaran la temporada turística per Setmana Santa al municipi no seran divuit, com es va preveure inicialment, sinó una quinzena.
Tres de les guinguetes han quedat desertes a causa de «pràctiques col·lusòries», errors en les inscripcions del procés de licitació o per manca d’ofertes. Aquest és el cas de l’equipament licitat dins el Lot 1, que havia d’establir-se a la platja de l’Ardíaca, al carrer Fragata, en el qual cap de les ofertes presentades ha estat vàlida o bé, s’han enretirat. Les altres dues guinguetes que no s’adjudicaran ara seran les situades a la platja de la Llosa (Lot 5) i a la platja del Prat d’en Forés (Lot 10) per causes similars.
D’acord amb fonts del govern municipal cambrilenc, l’objectiu del consistori és tornar a licitar els equipaments restants pròximament, tot i que per aquesta primera adjudicació «confien» a accelerar els tràmits de les guinguetes adjudicades en només cinc dies per arribar al 29 de març i impulsar construccions i llicències.
En total, s’han rebut «més de 150 propostes» d’adjudicació des del començament del procediment a finals del mes de gener. Aquest dijous va tancar-se l’acta per donar per finalitzat el procés i les mateixes fonts situaven com a «imminent» l’anunci de les empreses que, finalment, es faran càrrec de les guinguetes.
Entre els quinze lots restants, en la fase d’adjudicació final un total de quinze empreses diferents han estat avaluades, de les quals només cinc no han obtingut màxima puntuació (25 punts) en el procés tot i obtenir l’equipament. En altres casos, el consistori haurà de valorar un desempat, com és el cas del Lot 4 (guingueta de la platja de la Llosa situada davant l’Hotel Dorado Playa) on fins a quatre empreses han obtingut una puntuació d’excel·lent.
Els criteris d’avaluació de cada oferta s’han basat en diversos eixos, tots enfocats en la qualitat de les cartes presentades pels establiments: la tradició i originalitat, l’ús de productes de Km0, de temporada i sostenibles i l’adaptació de tots aquests productes a al·lèrgens i intoleràncies.
Fins al 2029
El contracte plantejat per l’Ajuntament en la licitació dels lots és de quatre anys, des d’aquest estiu fins al 2029. Les empreses presentades hauran de pagar un cànon anual d’entre 18.428 euros en el cas més baix (platja de l’Esquirol) i 28.480 euros en el més alt (platja de Vilafortuny). En el concurs, destaca el fet que vuit de les empreses hagin presentat ofertes sobre dos lots, el màxim permès per normativa.
D’aquesta manera, el consistori asseguraria l’estabilitat de les guinguetes que feia més de cinc mesos que es trobava en una situació incerta per a l’inici de la temporada. La previsió ara és que els equipaments estiguin enllestits abans de Setmana Santa.
El pressupost, aprovat aquest divendres
El govern municipal va presentar, el passat 30 de desembre de 2025, uns pressupostos de 62,2 milions d'euros que ja s'havien aprovat de manera inicial en aquell moment. La previsió era incrementar en un 137% la inversió en el municipi i situar la proposta com «la més alta de la història», la qual planteja donar impulsa a projecte com el carrer Orquídies o l'entorn del Mercat de la Vila, entre d'altres.