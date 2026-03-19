Vallmoll preveu una nova ampliació de 72 places al Cementiri Municipal
El projecte forma part de la segona fase d'expansió del recinte
L’Ajuntament de Vallmoll planteja una nova ampliació del Cementiri Municipal que aportaria 36 nínxols dobles. El projecte formaria part de la segona fase d’extensió de les instal·lacions, que durant l’any 2024 van patir millores amb la construcció d’una trentena de nínxols més. D’aquesta manera, en poc més de dos anys el consistori arribarà a les 66 places dobles dins el recinte. El projecte espera executar-se en un període màxim de tres mesos amb un pressupost total de gairebé 100.000 euros.
L’ampliació prevista enguany es portaria a terme a la part nord-est de la parcel·la i formarà una nova planta en forma de «L» i amb dos nivells. Els treballs es faran a la zona posterior, on se situa el cementiri original, que també s’havia ampliat l’any 2005. L’estructura d’aquesta segona fase serà contigua a l’edificació executada a la primera, que va finalitzar-se l’any passat. La distribució serà de 18 nínxols en quatre nivells, que generaran 72 noves places en total. L’espai afectat planteja també la construcció d’una llosa de fonamentació i una vorera d’1,80 metres pavimentada.
La superfície afectada preveu arribar als 79 metres quadrats i els nous nínxols s’acompanyaran amb tres nous rosetons decorats, similars als existents al recinte. Aquesta nova fase planteja la instal·lació de dos d’aquests objectes ornamentistes, mentre que un va incloure’s durant la Fase 1. El primer rosetó portarà el nom de Santa Anna i el segon, de Sant Joan.
Les obres obligaran al consistori a ampliar el mur exterior del Cementiri original en un total de 80 centímetres, també amb un bloc de formigó blanc, que modificarà parcialment l’estructura de les instal·lacions per adaptar-se al projecte d’ampliació.
El projecte va aprovar-se durant la Junta de Govern Local celebrada el 30 de desembre de 2025 i va publicar-se el passat 8 de gener d’enguany.