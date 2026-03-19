POLÍTICA
Jordi Cacho serà el candidat a l’alcaldia de Perafort després d’impulsar una moció de censura
El grup municipal de Martí Pla confirma que no demanarà l'acta a la regidora trànsfuga
El govern municipal de Perafort es redefinirà el pròxim dia 30 de març després que el grup Tots Som Perafort (ERC-AM) impulsés aquest dilluns una moció de censura contra l’actual equip de govern de Martí Pla amb Perafort i Puigdelfí. Un moviment històric que acabaria amb el mandat de l’alcalde Joan Martí Pla i Pla després de 27 anys consecutius. La proposta, impulsada pel grup ERC-AM, va ser liderada per Jordi Cacho, qui segons fonts del grup republicà serà el candidat per assumir l’alcaldia.
Aquest relleu es preveu fer efectiu amb el suport de la regidora d’Ensenyament i Benestar Social i alcaldessa de la pedania de Puigdelfí, Elisabet Albujar, la qual abandonarà el grup de Martí i Pla amb Perafort i Puigdelfí per impulsar la moció de censura. L’aliança, a més, incorporaria el regidor de l’oposició Lluís Massagués, cap de llista de la Federació d’independents de Catalunya (FIC) per sumar cinc vots a favor i superar el govern actual, que quedaria amb quatre en total.
Segons ha pogut confirmar el Diari Més, l’acta de regidora no serà reclamada pel seu partit, Martí Pla per Perafort, tot i que confessaven que «la seva posició podria canviar». D’aquesta manera, la regidora i alcaldessa de Puigdelfí mantindria el seu càrrec dins el nou govern municipal, que acabaria format per ERC-AM, la FIC i la regidora, que continuaria com a no-adscrita. Després de l’anunci, l’equip de govern s’ha reunit aquest dimecres durant la presentació del Xec Nadó on, segons fonts del govern municipal, s’haurien produït «algunes situacions de tensió».
Pròxim plenari
L’estat del govern de la vila preveu mesurar-se el pròxim 26 de març, quan es preveu que se celebri l’últim Ple ordinari previ a la votació de la moció de censura el dia 30. La regidora d’Ensenyament exercirà les seves funcions en un ple marcat per la situació que, ara mateix, divideix l’equip de govern per la moció de censura. Es preveu que l’ordre del dia de la sessió plenària no tracti altres temes relacionats amb aquesta qüestió, però les mateixes fonts indicaven que «s’espera que sigui tens».
Suport a Martí Pla
Per altra banda, aquest dimarts el grup de Junts a la demarcació de Tarragona va expressar en un comunicat el seu suport a l’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla, davant la moció enregistrada pel grup d’ERC-AM. Des de junts recordaven que «la candidatura de Martí Pla amb Perafort i Puigdelfí va ser la força més votada i la que va aconseguir més regidors», fent referència al fet que la moció impulsada pel grup republicà «no respon a l’interès general del municipi».
Des de Junts Tarragonès continuaven, a més, la postura que el batlle va expressar en un comunicat com a resposta a l’anunci de la moció, expressant que la mesura s’enfoca en «una operació política basada en el transfuguisme i en interessos que poc tenen a veure amb la voluntat expressada democràticament dels veïns i veïnes a les urnes». En aquest sentit, també apuntaven a l’«oportunisme» i «denunciaven amb contundència» els fets.
La moció de censura preveu posar fi a l’alcaldia que Joan Martí Pla encapçala des de l’any 1999, tot i que el batlle mantindria les seves funcions com a president del Consell Comarcal del Tarragonès.