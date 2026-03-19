International Paper ajorna el tancament de les plantes de Valls i Montblanc
L’empresa valorarà aquest dijous una oferta de Cristian Lay i informarà de la decisió als treballadors dilluns vinent
Les negociacions per fer efectiu el tancament de les dues plantes d’International Paper a Valls i Montblanc s’ajornaran, almenys, fins dilluns que ve. L’empresa nord-americana esperarà fins aquest dijous per valorar una oferta que actualment hi ha sobre la taula per part de l’empresa Cristian Lay, que podria frenar la clausura de les instal·lacions.
D’aquesta manera, els treballadors coneixeran el pròxim dilluns el destí dels seus llocs de treball. Tot i que es preveu un «desenllaç positiu», la valoració més positiva entre les institucions afectades, consistori i sindicats ha estat la necessitat de «prudència». «Fins ara han estat tancats a vendre i ara sembla que volen escoltar», explicava el portaveu sindical de la planta de Valls, Albert Queralt.
El període per decidir si finalment es tancaven les dues plantes finalitzava aquest passat dimecres dia 18 de març, però l’empresa va anunciar als treballadors per correu durant el dimarts 17 que les negociacions s’allargarien. En aquesta línia, els treballadors afirmen que «l’ajornament és positiu» per tal de «mantenir els treballs»: «De moment, nosaltres volem continuar treballant i que ells negociïn amb calma», indicava el portaveu. Ambdós consistoris implicats, Valls i Montblanc, també apel·laven a la necessitat d’esperar a la resolució final amb «sense avançar-se».
Opció favorable
Entre les possibilitats plantejades per la Generalitat ara fa un mes, l’execució d’una compravenda de les plantes per part d’una tercera empresa «era la que més agradava», d’acord amb els consistoris. Fonts de l’Ajuntament de Valls mostraven esperança per un desenvolupament positiu de la situació per a les més de 200 famílies afectades de treballadors, que des del passat dia 4 de febrer viuen amb incertesa el seu futur laboral. En el cas del consistori montblanquí, des del principi va existir una implicació per valorar la «possibilitat de la compravenda» amb una nova empresa interessada.
Els sindicats de treballadors van acudir al Parlament de Catalunya en una compareixença enfocada a demanar la «priorització» de la contractació dels afectats a altres empreses del sector. El principal objectiu demanat al Govern era assegurar els llocs de treball abans que l’empresa nord-americana tanqués definitivament les plantes. En aquest sentit, els comitès d’empresa lamentaven que DS Smith International Paper «no ha afavorit les condicions necessàries» per executar la venda, assenyalant la seva «falta d’interès» en el procés de les últimes setmanes.