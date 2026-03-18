Ultimàtum d'International Paper que allarga la negociació a l'espera de l'oferta d'una empresa interessada
La companyia assegura que el grup interessat ha enviat una carta demanant «temps» i l'empresa li ha donat de marge fins dijous
International Paper ha decidit allargar el procés de negociació que havia d'acabar aquest dimecres 18 de març fins al pròxim 25 de març, una setmana més. La companyia ha rebut una carta d'una empresa mostrant «interès» per adquirir les plantes de Valls i Montblanc, en la qual li demana «més temps» per poder presentar una oferta.
International Paper adverteix que l'ajornament està «subjecte» a què l'empresa interessada presenti una oferta «vinculant» com a màxim aquest dijous. D'altra banda, la companyia ha comunicat que un altre grup empresarial que havia demanat «informació sobre la situació de les plantes», finalment no ha fet cap proposta i ha dit que ja no estava «interessat» en la compra.
A inicis de febrer, International Paper va traslladar als treballadors la voluntat de començar la clausura de les fàbriques de Valls i Montblanc el 19 de març, amb un procés que s'havia d'allargar fins a finals d'any. Hi hauria 174 persones afectades per acomiadaments que s'aniran produint progressivament.