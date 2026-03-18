POLÍTICA
El PP demana desbloquejar definitivament el projecte del Hard Rock
El diputat Pere Lluís Huguet presenta una moció al ple per resoldre l’informe d’impacte ambiental pendent i aprovar el PDU abans d’un mes
El Partit Popular de Tarragona ha instat al Parlament de Catalunya a desbloquejar definitivament el projecte del Hard Rock. El diputat Pere Lluís Huguet ha presentat una moció al ple per resoldre l’informe d’impacte ambiental pendent i aprovar el Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou en el termini màxim d’un mes. Es tracta de la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions previstes que es debatrà aquest dijous al matí.
Els populars han recordat que el 18 de desembre de 2024 es va aprovar la resolució en què s’instava al Govern a resoldre l’informe d'impacte ambiental pendent i a aprovar el PDU. «Transcorreguts més de quinze mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució a la cambra catalana, encara resta pendent aquest tràmit que ha de permetre que el projecte tiri endavant. La província de Tarragona no mereix que tornin a passar dècades perdent inversions que afavoririen la creació de feina i infraestructures perquè alguns partits polítics així ho volen», ha denunciat Huguet.
El diputat reusenc ha instat a què en el termini màxim d’un mes es pugui resoldre aquest serial i a què tots els grups es mullin i informin de la seva postura respecte al projecte d’oci del Camp de Tarragona. «Els partits s’han de mullar, especialment el PSC, que haurà de posicionar-se definitivament: o vol complir amb els compromisos signats i amb la revitalització econòmica de la província, o vol seguir sotmès a la vara de l’extrema esquerra dels Comuns i la seva turismofòbia», ha conclòs Huguet.