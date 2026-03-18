INDÚSTRIA
Lhyfe abandona el projecte de la planta d'hidrogen de Vallmoll per «falta de claredat»
L’empresa renunciarà a una subvenció de 14 MEUR i assenyala que hi ha «riscos» en la proposta
La planta de producció d’hidrogen projectada a Vallmoll per enguany no s’executarà. D’aquesta manera ho confirmava l’empresa Lhyfe, impulsora del projecte, al Diari Més, assenyalant la «falta d’una normativa clara» sobre la producció d’hidrogen a l’Estat espanyol. L’entitat francesa va assolir una subvenció del programa estatal H2 Pioneros amb la qual havia d’invertir 14 milions d’euros en la creació d’unes noves instal·lacions de 14.000 metres quadrats al municipi de l’Alt Camp. Ara, renunciarà a aquesta ajuda econòmica en una decisió provocada, apunten, per «l'alentiment del mercat de les energies alternatives i les normes de Pioneros», representant l’abandonament definitiu del projecte.
«En el mercat actual, nosaltres vam reduir les expectatives que hi havia i volíem ajustar-nos a la realitat», explicava el director de vendes de Lhyfe a Tarragona, Franz Bechtold. En aquest sentit, l’empresa va demanar a l’Institut per la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE) intentar ajustar la potència que havia d’utilitzar la planta, que inicialment plantejava 15 MW. «No podíem allargar el projecte i havíem de decidir, significaven molts diners i sense compromís», ressaltava Bechtold.
Abandonament
Una de les motivacions per a l’abandonament del projecte també va ser la «pasitivat» de l’Estat per implementar les normatives europees de Red III, un dels organismes que regula la sostenibilitat i el consum de combustibles d’hidrogen en projectes dedicats a les energies renovables. La regulació, segons el director de vendes, «l’Estat encara no té ni un esborrany definitiu» i provoca que les empreses «no s’arrisquin», especialment a la demarcació.
«Les empreses hem de complir emissions de CO2 i les quotes que haurem de pagar en cinc anys no estan clares, per tant, ens arrisquem a sancions», lamentava Bechtold.
Tot i això, el director de vendes feia referència al fet que altres empreses, com Repsol, «si saben quines normatives aplicar, encara que ho facin a llarg o mitjà termini». La planta, especialitzada en el tractament de residus, preveia la producció de cinc tones diàries d’hidrogen verd i representava la primera planta de Lhyfe a l’Estat.