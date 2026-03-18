POLICIAL
Investiguen vuit persones de Tarragona per estafes mitjançant SMS suplantant el banc
La primera víctima va realitzar diverses transferències que van sumar més de 80.000 euros
Vuit persones residents a Madrid, Alacant i Tarragona han quedat en qualitat d'investigades per presumptament participar en un delicte d'estafa informàtica comès mitjançant la tècnica d'enginyeria social coneguda com a smishing, referida a l'enviament de SMS suplantant una entitat bancària.
Segons la Guàrdia Civil, els missatges enviats alerten d'un suposat moviment fraudulent al compte corrent i s'insta la víctima a realitzar actuacions urgents per aturar el càrrec, facilitant-li a més un número de telèfon per contactar.
En trucar al número proporcionat, la víctima escolta una locució que imita el servei de prevenció del frau del seu banc, un element que reforça l'aparença de legitimitat per, tot seguit, sentir la veu d'un individu que, fent-se passar per personal tècnic de l'entitat financera, indica una sèrie de passos per «recuperar» els fons presumptament sostrets.
La primera víctima que va denunciar aquests fets va realitzar diverses transferències que van sumar més de 80.000 euros, repartits en 18 comptes bancaris, que estan a nom dels vuit investigats.
Dirigida per l'equip @ de la Cibercomandància en el marc de l'Operació CIZUR, la investigació ha permès reconstruir amb detall la traçabilitat dels diners defraudats, un treball complex donat que els fons van ser moguts a través d'un entramat de comptes destinat a dificultar-ne el rastre.
Gràcies a aquesta anàlisi minuciosa, els agents van aconseguir finalment identificar i investigar vuit presumptes implicats, residents a les províncies de Madrid, Alacant i Tarragona.