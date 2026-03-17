LITORAL
Costes posarà fi a la llacuna que afectava la Platja de la Paella de Torredembarra
El desnivell va generar-se l'any 2024 després d'una extracció de sorra i el temporal Nelson
Torredembarra va viure aquest dilluns els primers treballs d’adequació de la llacuna que, des del 2024, s’ha mantingut a la Platja de la Paella. L’espai va quedar afectat després de diverses extraccions de sorra per a la platja d’Altafulla i el fort temporal Nelson, que va inundar l’espai deixant inutilitzable part de la platja. En aquell moment, Costes i l’Ajuntament van acordar realitzar un «reperfilat» de la zona, que quedaria finalment plana per donar-li ús i posar fi a la llacuna que, durant els últims estius, s’ha pogut veure a Torredembarra.
Les primeres màquines han tapat part del desnivell amb la sorra sobrant de la Platja de la Paella, portant a terme una acomodació del terreny. Segons el consistori, es preveu que els treballs durin fins a aquest divendres, aproximadament, i serà també gestionada per Costes. «Ja estem coordinats els treballadors municipals amb els de Costes per fer un seguiment d’aquesta aportació de la part sobrant al forat», explicava l’alcalde de Torredembarra, Vale Pino.
A més dels treballs, Costes preveu continuar amb les extraccions de sorra pactades amb el Port de Torredembarra, que es portaran a terme abans de l’estiu, novament, per enviar-la a Altafulla seguin la concessió acordada. L’última, efectuada al gener, va transportar uns 7.000 metres cúbics de sorra.
En aquest sentit, es preveu que les màquines que ara actuen a Torredembarra es traslladin a finals de setmana a Roda de Berà per adequar també part de la platja, que presenta problemes similars, segons Costes.