MUNICIPAL
Salou allargarà fins al 2027 la suspensió de les llicències de comerços «no especialitzats»
La limitació afectarà a establiments de fins a 800 m2 per «promoure un comerç de qualitat»
L’Ajuntament de Salou ampliarà la suspensió dedicada a l’atorgament de llicències per a establiments «no especialitzats» i «al detall», tot just després d’un any de l’aplicació d’aquesta limitació al municipi. La mesura s’enfoca en els comerços on predominen els productes alimentaris, begudes i tabac, records o de tipus basar, i es prorrogarà fins al 24 de març fins al 2027. L’objectiu del consistori és promoure «una oferta comercial de qualitat», i a través de l’ampliació cercar un nou model comercial que «contribueixi a dignificar l’espai urbà i reforçar l’atractiu del municipi».
La proposta s’introdueix en el Pla Especial dels Equipaments Comercials i d’Activitats de Serveis, que enguany ha tornat a modificar-se per revisar la mesura i les condicions aprovades el 2025. Entre les normatives del Pla Especial, s’estableix suspendre aquestes llicències a tot el terme municipal «a excepció de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic», concretament a locals amb una superfície de venda igual o inferior als 800 metres quadrats.
A més, es planteja la suspensió d’aquestes llicències a establiments que preveuen fer obres o que ho havien comunicat per impulsar aquestes activitats, ampliacions o reformes en els recintes. «Salou no vol créixer en qualsevol direcció ni a qualsevol preu», ressaltava el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez.
Una de les condicions establertes pel document aprovat l’any 2025 és la limitació de construir locals al costat d’altres. D’aquesta manera, l’activitat d’aquests establiments queda limitada en un radi d’entre 30 i 100 metres, segons el tipus d’activitat. Els comerços de records tindran una limitació de 30 metres, mentre la resta haurà de limitar-se a 100.
Millorar el comerç
L’ampliació d’aquesta prohibició, d’acord amb el consistori, respon a una estratègia municipal iniciada l’any passat per «ordenar i equilibrar» Salou. Un cop finalitzat aquest període establert pel 2027, podrà entrar en vigor la modificació puntual del Pla Especial d’Equipaments Comercials i Activitats de Serveis, aprovada inicialment per la Junta de Govern Local, on s’integrarà la resta del municipi excepte el Centre Turístic. En aquest sentit, els establiments que havien sol·licitat prèviament alguna llicència, quedaran exclosos de suspensió.
«Volem créixer amb qualitat i comerços que aportin valor, que reforcin la identitat del municipi i que contribueixin a dignificar l’espai públic», afirmava Maiquez en referència a la suspensió d'establiments.