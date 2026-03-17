POLÍTICA
Una regidora de Perafort abandona l'equip de govern per facilitar una moció de censura de l'oposició
L'alcalde ha lamentat que el moviment «s'oculti» i qualifica de «fal·làcia» els arguments aportats
El grup municipal, Tots Som Perafort i Puigdelfí (ERC-AM) va presentar aquest dilluns una moció de censura per provocar un canvi de govern al municipi, argumentant la «incapacitat per donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania» per part del govern de Martí i Pla amb Perafort.
La proposta, però, va facilitar-se a través de l’abandonament d’una regidora «trànsfuga» del govern municipal, Elisabet Albujar Alpuente, alcaldessa de la Pedania de Puigdelfí i encarregada de la regidoria d’Ensenyament i Benestar Social. Una acció que l’alcalde del municipi, Joan Martí Pla i Pla, critica que ERC «va ocultar» en l’anunci de la mesura i que «no respecta el pacte antitransfuguisme».
El suport d’Albujar permetrà a l’oposició municipal de Perafort executar definitivament la moció de censura amb majoria. El grup d’ERC —tres regidors liderats per Jordi Cacho Pallarés— i Federació d’Independents de Catalunya (FIC) sumaran un vot a favor i tindrien un total de cinc, superant els quatre amb els que es quedaria el govern de Martí Pla.
La moció ha estat presentada aquest dilluns i segons la legislació quedaria «automàticament convocat el desè dia hàbil» després de la data de registre, és a dir, pel pròxim 30 de març. En aquest sentit, el que restarà per definir és qui serà el batlle o batllessa del municipi si es fa efectiva la moció de censura, a l’espera que es convoqui el Ple necessari per portar-la a terme.
Arguments i moció
L’objectiu de la moció de censura, d’acord amb el comunicat de ERC-AM, és crear una «alternativa de govern eficient» i una «nova etapa política» al municipi, on Joan Martí Pla i Pla va estar reelegit com a alcalde l'any 2023. El batlle apel·lava a una «traïció» de la regidora trànsfuga, qui també haurà de definir si manté la contínua dins el govern com a «no-adscrita» o dins una altra formació política.
«La moció no respon a cap altre motiu que a obscurs interessos sustentats en el transfuguisme», lamentava Martí Pla en el seu comunicat de resposta. Entre els principals arguments de ERC-AM, s’al·ludia a la «manca de transparència» del govern, així com a reiterats «incompliments» per part de l’Ajuntament del codi ètic del municipi». Una qüestió que Martí Pla també va qualificar «d’oportunista», fent referència al fet que la moció de censura coincidiria en un període on l’Ajuntament rebria una «forta injecció econòmica per una compensació urbanística pendent de la creació d’un polígon petroquímic».
Altres motius presentats pel ERC-AM es centraven en la «inseguretat ciutadana» o la situació de «paràlisi i manca de gestió», que segons el grup municipal s’ha traduït en «obres i projectes inacabats sense solucions». Per la seva banda, el grup municipal l’alcalde afirmava que «sigui quin sigui el resultat de la moció, el grup municipal es mantindrà intacte en el compromís amb la ciutadania», sense determinar la situació d’Elisabet Albujar.
Ara, l’alcalde de Perafort podria abandonar el càrrec després de gairebé tres dècades (des del 1999) tot i que mantindria la seva posició com a president del Consell Comarcal del Tarragonès fins al 2027. El nou govern municipal s'hauria de definir després de fer efectiva la moció, definint la nova distribució de l'equip governamental amb un nou batlle.