FRANCOLÍ
Denuncien una possible contaminació al Bogatell a l’altura de Vallmoll
La Fundació Mediterrània posa els fets en coneixement de les autoritats després de detectar una forta olor d'aigües residuals
La Mare Terra Fundació Mediterrània, amb seu a Tarragona, ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil per una possible contaminació d’aigües al torrent del Bogatell, un curs fluvial que neix a Nulles i desemboca al riu Francolí. La denúncia es va formalitzar el darrer divendres, 13 de març, després que l’entitat rebés una comunicació sobre una possible afectació ambiental detectada a la zona del polígon Mas Vell de Vallmoll, on s’hauria percebut una forta olor d’aigües residuals.
Segons la informació recollida per la fundació, el cas ja havia estat posat en coneixement de les autoritats i fins i tot s’hi haurien fet actuacions prèvies de control, com la presa de mostres d’aigua per part dels serveis ambientals competents. Tot i això, des de l’entitat mediambiental alerten que el problema podria persistir i reclamen que s’investiguin els fets per determinar-ne l’origen i evitar possibles abocaments contaminants al medi natural.
Arran d’aquest cas, la fundació ha anunciat que reforçarà la seva àrea d’inspecció i denúncia d’abocaments il·legals amb l’objectiu d’intensificar la vigilància i la resposta davant possibles episodis de contaminació. Aquesta nova etapa incorporarà també la intervenció directa d’un advocat per donar suport jurídic a les denúncies que es presentin.
Mare Terra Fundació Mediterrània forma part del moviment ambientalista impulsat des de Tarragona a partir del Centre d’Iniciatives Ecològiques Mediterrània, creat l’any 1993 amb la voluntat de promoure la conservació i la recuperació de l’entorn natural. Amb el pas dels anys, l’entitat ha desenvolupat projectes d’educació ambiental, sensibilització i cooperació internacional, i s’ha consolidat com un dels col·lectius de referència a la demarcació en la defensa del medi ambient i la promoció d’un model de desenvolupament més sostenible. Entre les seves activitats també destaquen programes educatius i iniciatives de difusió i conscienciació que han implicat milers d’alumnes i centres educatius.