POLÍTICA
Tots Som Perafort i Puigdelfí presenta una moció de censura contra l’alcalde Joan Martí
El grup municipal assegura que la iniciativa busca impulsar una alternativa de govern més eficient i transparent al municipi
El grup municipal Tots Som Perafort i Puigdelfí – AM ha registrat una moció de censura contra l’alcalde de Perafort i Puigdelfí, Joan Martí. Va ser investit després de les eleccions municipals sense majoria absoluta i va arribar a un acord amb el PSC per poder formar govern al municipi.
Des de la formació asseguren que, al llarg de l’actual mandat, el municipi ha viscut una situació de paràlisi i manca de gestió que, segons expliquen, s’ha traduït en projectes i obres que no s’han acabat o que no han avançat al ritme previst. També consideren que l’actual govern no ha complert diversos compromisos adquirits amb els veïns i veïnes.
El grup també manifesta preocupació per qüestions relacionades amb la seguretat ciutadana i defensa la necessitat de reforçar les mesures per garantir la convivència i la tranquil·litat al municipi. En aquest sentit, reclamen més determinació a l’hora d’afrontar aquests reptes.
A més, critiquen la manca de transparència de l’actual equip de govern i denuncien, segons la seva versió, diversos incompliments del codi ètic municipal, uns fets que, afirmen, han debilitat la confiança de la ciutadania en les institucions municipals.
La moció de censura s’ha registrat aquest matí. Si no hi ha cap novetat prèvia, el ple per debatre-la quedaria convocat automàticament el desè dia hàbil després del registre, és a dir, el 30 de març, una data que encara s’haurà de confirmar en els pròxims dies.