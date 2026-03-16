El Morell preveu un nou skatepark dins la zona esportiva inspirat en el Macba
El recinte tindrà elements idèntics de places barcelonines
L'Ajuntament del Morell planteja la construcció d'una nova zona skatepark que contrindrà diferents elements, principalment inspirats en el model del recinte barceloní del Macba, a la plaça dels Àngels. El projecte està actualment en procés de licitació, però preveu executar-se en un termini de 12 setmanes amb un pressupost total de 89.406 euros. El recinte escollit se situa dins la zona esportiva del municipi, entre els carrers Cèsar Martinell i l'avinguda Camí de Reus, aprofitant l'espai de 293 metres quadrats entremig de les pistes de pàdel i tennis.
El projecte no contempla modificar les pistes existents, sinó integrar l'espai amb diverses estructures adaptades a competició en la modalitat Street, que es plantejen reutilizar també com a plaça o recinte d'estada quan no es faci un ús esportiu de l'espai. La inspiració barcelonina, d'acord amb el projecte aprovat, prové de situar l'espai com a referència i dotar-lo de més funcions.
En aquest sentit, s'incorporaran rèpliques «directes» amb mesures adaptades com els bancs M2 del Macba, un slappy (o relliscador) de granit, una piràmide o sòl de formigó lliscat. Cada obstacle tindrà superficie suficient per poder repetir la maniobra o preparar-se per al següent. En l'entorn també es mantindran les zones verdes i es crearan entrades adaptades patinables.