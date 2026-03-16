EFEMÈRIDES
Els dracs i la dansa, protaginistes de la 39a edició de la Setmana Medieval de Montblanc
La programació d'enguany incorpora set novetats i ampliarà els espectacles de carrer
La Setmana Medieval de Montblanc celebrarà la seva 39a edició a partir del 17 d’abril amb un programa que tornarà a endinsar-se en la cultura fantàstica dels segles de l’edat mitjana. Després de presentar-se a Barcelona l’any passat, l’efemèride estrenava el passat divendres a Vic el calendari que durant deu dies donarà protagonisme a dracs, cavallers, reis i comerciants. Enguany, s’introduiran set novetats, destacant la recuperació, després de 25 anys, dels escacs gegants el dia 25 d’abril a partir de les 13.00h a la Muralla de Santa Tecla.
El tall simbòlic de la primera rosa de Catalunya al Portal de Sant Jordi de Montblanc serà el primer pas per inaugurar la festa el 14 d’abril, i s’oficialitzarà el divendres dia 17 amb l’entrega de la flor de la mà de la periodista sabadellenca, Maria Xinxó. El municipi conclourà la inauguració la mateixa nit de divendres amb l’espectacle Dracum Nocte i els quatre elements, una videoprojecció amb efectes especials, nous personatges i històries fantàstiques sobre invocacions de dracs.
El mercat medieval tornarà a partir del dia 18 d’abril, en una jornada completa: s’obriran els mercats de vins i cava, les mostres d’oficis, les escoles cavalleresques per tot el municipi i s’estrenaran més actuacions de petit format.
A més, el municipi celebrarà l’única recepció templera de la setmana i es presentarà la Gran dansa, on tothom podrà participar en balls tradicionals per honrar els 20 anys de l’entitat de les Dúcties. Durant la nit, retornarà la representació de la llegenda de Sant Jordi, amb 250 figurants en escena i el Pavelló del Casal rebrà els grups de punk-rock Crim i Perifèria a partir de les 00.00h per rematar les Nits Malignes.
Intensitat
La programació es repetirà pràcticament entre els dies 19 i Sant Jordi (23 d'abril), fins al dia 24, quan s’estrenarà la Nit d’ofrena on els vilatans hauran de portar regals als reis a partir de les 21.30h en substitució del característic sopar medieval anual. El dissabte 25 d’abril serà el dia que més novetats i actes acumularà per rematar la setmana amb intensitat. S’ampliaran les noves actuacions de petit format repartides pel municipi; el director d’orquestra, Jordi Savall, portarà el seu espectacle a Montblanc i s’oferiran nous Jocs Nazarins.
La nit finalitzarà amb una comitiva de nobles i eclesiàstics, i un dels actes més esperats pels visitants: la Justa d’Honor autèntica realitzada a cavall, que enguany es portarà a terme al Baluard de Santa Anna a partir de les 21.30h. «Tenim moltes ganes de veure a tothom vestit i gaudint al carrer», esmentava el president de la Setmana Medieval de Montblanc, Maties Martí.
La festa tancarà el dia 26 d’abril, on encara es podran veure mercats i el campament del poble, que es repartirà per tota la Muralla de Sant Jordi. L’acte de cloenda posarà punt final amb l’última representació, que es portarà a terme a les 18.00h a l’Església de Santa Maria, tot i que des de l’organització preveuen que «serà difícil» adquirir bitllets.