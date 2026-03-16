PLATGES
El Ministeri invertirà 1.400.000 euros en obres de emergència a l’Illa de Buda i Calafell
Al Delta de l'Ebre s'aportarà 20.000 m3 de sorra procedent de la pedrera de Cap Salou del Port de Tarragona
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic invertirà 1.400.000 euros en obres d’emergència al litoral tarragoní, en concret a l’Illa de Buda al Delta de l’Ebre i la platja del Mas Mel a Calafell. Aquestes zones són les més afetades durant les borrasques continuades entre gener i febrer de 2026. Per això, el servei de Costes del MITECO i la subdelegació del Govern a Tarragona van traslladar al Ministeri la necessitat d'actuar.
La subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero, ha manifestat, un cop més, la seva satisfacció per la feina continuada portada a terme pels serveis tècnics pendents en tot moment de recuperar i mantenir el nostre litoral amb diversos projectes que afecten a tota la costa.
El temporal Harry va provocar el trencament del cordó litoral que separa el mar dels Calaixos de Buda, generant una obertura que va permetre l’entrada directa d’aigua del mar al sistema llacunar interior. Això suposa un risc significatiu per a l’equilibri ecològic de l’aiguamoll integrat a l’espai Red Natura 2000 Delta de l’Ebre.
L’actuació consistirà fonamentalment en l'extracció, transport i col·locació de sorra compatible; la reconstrucció del cordó litoral mitjançant l’aportació de sediments; i el modelat i reforç del sistema dunar.
Es calcula que es mouran uns 20.000 m3 de sorra procedent de la pedrera de Cap Salou del Port de Tarragona que es desplaçaran amb draga fins el Delta. El termini d’execució és de 6 mesos. El Servei Provincial de Costes ha sol·licitat a l’Autoritat Portuària de Tarragona autorització per a l’extracció de la seva pedrera amb la finalitat de disposar del material adequat.
Pel que fa a Calafell, els temporals van provocar una pèrdua significativa de sediments i la desaparició de la platja seca el que va portar al descalç del mur del passeig marítim generant un risc estructural per a la infraestructura.
En aquest cas, l’actuació consistirà en regenerar la platja mitjançant aportació i redistribució de sorra del port de Coma-ruga; recuperar el perfil de platja; i restituir la protecció natural del passeig marítim front l’onatge.
Els treballs s’iniciaran a l’abril i comportaran l’aportació d’uns 5.000 m3 de sorra.