La primera fase del tramvia del Camp de Tarragona s'enllestirà a finals de 2029
El president Illa afirma que el TramCamp transformarà "completament" la mobilitat de la zona
La primera fase del tramvia del Camp de Tarragona, que connecta Cambrils, Salou i Vila-seca s'enllestirà a finals de 2029. És la previsió que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa coincidint amb una visita d'obra al pont sobre l'autovia A-7 per on passaran els tramvies. Es tracta d'una data més tardana del que s'havia plantejat inicialment, quan es preveia que el TramCamp comencés a funcionar el primer trimestre de 2028. Segons Illa, el tramvia transformarà "completament" la mobilitat de la zona. Aquesta setmana s'han adjudicat les obres de les fases 1 i 2 del projecte i el departament impulsarà durant aquest any la resta d'obres de la primera fase, com l'obra civil i instal·lacions del tram Cambrils nord-Cambrils centre.
L'actualització del calendari d'obres l'ha compartit aquest dissabte el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc d'una visita d'obres al pont que s'està construint al terme municipal de Vila-seca. Els treballs els està executant el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, per un valor de 15,8 milions d'euros (sense IVA). A banda del pont, les obres abasten l'àmbit de l'antic corredor ferroviari, en terrenys adjacents als vials i inclouen moviment de terres i desviament de serveis i estructures. Amb 112 metres de longitud, els tramvies utilitzaran aquest pont per travessar l'autovia A-7, una imatge que segons Illa, serà una realitat a finals de 2029.
D'altra banda, la Generalitat ha notificat aquest dijous l'adjudicació de les obres del tram principal de la primera fase del tramvia, que inclouen les actuacions de plataforma, superestructura, urbanització i sistemes. La previsió amb què treballa l'executiu és que les obres comencin abans de l'estiu i tinguin un termini de 25 mesos. Així mateix, durant aquest any, el Departament impulsarà la resta d'obres de la primera fase, com l'obra civil i instal·lacions del tram Cambrils nord-Cambrils centre.
Fins al moment, el Govern calcula que la inversió mobilitzada d'aquesta primera fase és de 224 milions d'euros, en un tram que comprèn les parades entre Cambrils Nord i Vila-seca Estació. D'aquesta manera, es projecten inicialment catorze quilòmetres i catorze estacions, tres de les quals amb intercanviadors.
Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat han assenyalat que ara per ara, queda pendent l'adjudicació del projecte del centre operatiu de Vila-seca. Les obres de construcció tindran una inversió de 24,7 milions d'euros (sense IVA) i la previsió és que els treballs puguin començar aquest mes de juny. Alhora, caldrà consensuar un pla amb Adif per executar les obres del pas inferior per als vianants de l'estació de tren de Vila-seca i actualitzar la informació pública de dues parades del tramvia a Salou, les quals s'han modificat la seva ubicació.
El territori demana garantir el transport públic existent
Amb tot, Illa ha posat èmfasi en la credibilitat envers les institucions per dur a terme projectes com el del TramCamp, que ha assegurat, "transformarà completament" la mobilitat del Camp de Tarragona. Per la seva part, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha remarcat la necessitat d'apostar no només pel TramCamp, sinó també en els mitjans de transport públic actuals. "Mentre avancem amb determinació en les infraestructures de futur, és imprescindible garantir un bon funcionament de les que ja tenim", ha subratllat.
La Generalitat treballa en paral·lel amb la segona fase
En paral·lel a les obres de la primera fase, la Generalitat també està treballant en la tramitació de la segona fase, que completarà el tramvia del Camp de Tarragona. En aquest cas, el tramvia continuaria amb la connexió de Reus i Tarragona, a més de l'accés a l'aeroport de Reus.
El projecte final proposa una xarxa de 46 quilòmetres amb 46 estacions (deu de les quals intercanviadors). Segons càlculs de la Generalitat, el Tramcamp beneficiarà 9,5 milions d'usuaris a l'any.