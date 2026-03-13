APRENENTATGE
Convit: La iniciativa que pretén recuperar el català en 21 dies
Valls per la Llengua reprèn la iniciativa Convit per promocionar l'ús de la llengua per cinquè any consecutiu
L’ús del català ha disminuït en els últims vuit anys, concretament un 3,5% entre 2018 i 2023 a Catalunya, i més d’un 20% a la demarcació de Tarragona, segons l’Enquesta d’estudis lingüístics de la Generalitat. Les activitats de promoció lingüística, d’acord amb el Govern, són «més necessàries que mai».
En aquest context, l’entitat Valls per la Llengua reprendrà enguany la iniciativa Convit, un repte que proposa mantenir el català durant 21 dies. «Segons els experts, com més es repeteixi la conducta en 21 dies, més probabilitats té de convertir-ho en un hàbit», explicava un dels promotors de Valls per la Llengua, Jordi de Bofarull.
La iniciativa Convit planteja tres reptes principals: mantenir el català durant tot el dia, iniciar les converses en català i mantenir la llengua quan l’altre interlocutor parli, per exemple, en castellà. Diàriament, els participants reben un formulari per avaluar, de l’1 al 10, amb quina freqüència han mantingut el català.
«Tothom parteix de casos molt diferents, des dels més conscienciats a la gent que canvia molt o li costa, però tots avancen des d’un punt de partida», indicava de Bofarull. El «punt de partida», en el seu cas, és el dia de Sant Jordi (23 d’abril) i ja sumen més de 290 participants entre totes les edicions dels últims Convits.
La proposta ara fa cinc anys que es porta a terme al municipi de Valls, col·laborant amb empreses, entitats veïnals i associacions que vulguin promocionar l’ús social del català, en concret, hi ha 88 entitats adherides dins el municipi. «Ens agradaria créixer més, però és difícil. Ens agradaria tenir voluntaris fora de la localitat», expressava el portaveu.
El Convit, actualment, és organitzat per vuit persones voluntàries, que des de 2021 impulsen la plataforma. «Aquell any es van donar dades de la situació del català i s’apreciava un descens social, teníem ganes de fer alguna cosa», ressaltava l’impulsor.
Millorar
Tarragona se situa a Catalunya com la segona província on menys es parla el català: només el 37,9% dels habitants del Camp de Tarragona l’utilitzen com a llengua principal, només per sota de l’àrea metropolitana de Barcelona (24,7%). El Convit va néixer, d’acord amb els seus creadors, per «reivindicar» la manca de «treball personal» per mantenir la llengua. «Es fan moltes campanyes de sensibilització i comunicació, però no gaire més treball», confessava de Bofarull.
Entre els objectius del Convit se situa, precisament, treballar amb un model directe. La proposta es planteja cada començament de curs escolar per definir els reptes que ha d’afrontar, el més important: «modificar l’hàbit lingüístic». La iniciativa també compta amb dos vessants: el Convit general (obert a tothom) i el Convit específic per a entitats que ho demanin.
Des del 2021, els organitzadors han detectat «un increment»: la mitjana del 93,6% inicia les converses en català i el 85,5% el manté. Sobre 10 punts, la puntuació augmenta en 1,1 punts i 2,2 respectivament, mentre el 75,6% dels participants en el Convit afirmen que «han modificat l’hàbit a favor del català».
Convit 2026
Enguany, la iniciativa proposarà millores tècniques al qüestionari i s’impartirà en el grup específic a alumnes de quart d’ESO dels instituts de Valls i a voluntaris de projectes socials. «La gent valora molt positivament el projecte, l’havíem pensat només per a catalanoparlants, però ara és molt ampli i tothom s’hi enganxa», destacava de Bofarull.
La dificultat del projecte, segons el promotor, és «separar consciència i conducta». «Ens centrem en la conducta i donem eines de base psicològica». La base continuarà sent la incomoditat, estudiada i analitzada, que els catalanoparlants senten mantenint la llengua en converses.