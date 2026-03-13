CONSERVACIÓ
El Pla Especial per protegir la Mina de l’Arquebisbe es renovarà després de 30 anys
EMATSA lamenta que diversos municipis «no el van respectar» i augmentarà la regulació
La històrica estructura de la Mina de l’Arquebisbe renovarà enguany el seu Pla Especial Urbanístic de Protecció (PEUP), vigent des de l’any 1996. La proposta, impulsada per l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona SA. (Ematsa), preveu incrementar la regulació sobre el recorregut de la infraestructura hidràulica que encara està en funcionament.
La redacció del PEUP va ser adjudicada a l’empresa Soffitto l’any 2022 i la proposta va aprovar-se inicialment a finals del passat mes de gener de 2026. La previsió, segons han confirmat fonts d’Ematsa, és superar l’exposició pública en pocs mesos i, un cop cada consistori afectat aprovi el PEUP, «aplicar-lo en menys d’un any».
El nou plantejament inclourà l’establiment de regulacions adaptades als termes municipals que travessen les estructures de subministrament, que en total són set, iniciant el recorregut a Puigpelat, passant per Nulles, Vallmoll, la Secuita, el Catllar, els Pallaresos, i finalitzant a la ciutat de Tarragona.
D’acord amb el responsable de producció d’Ematsa, Toni Torrico, durant les últimes dècades «alguns dels municipis no van respectar l’anterior Pla Especial» i arran de les necessitats actuals de la infraestructura, «s’han imposat normes» principalment basades en la construcció pròxima a l’estructura.
El Pla actualitzat, a més, identificarà diversos elements patrimonials que s’hauran de reformar o rehabilitar conforme «tècniques antigues de construcció» per incrementar la protecció de les estructures: «Encara podem trobar edificacions reformades amb ciment, nosaltres volem ser fidels a la construcció inicial», explicava Torrico. D’aquesta manera, en cas de realitzar treballs sobre estructures del recorregut de la Mina, s’haurà d’estudiar la viabilitat per aplicar un procés de rehabilitació adaptat als materials i a la situació de la infraestructura creada l’any 1798.
Nova informació
Segons el responsable de producció, els principals motius per renovar el PEUP aprovat a la dècada dels anys 90 fan referència a la necessitat de renovar l’exploració del traçat, desactualitzat des de fa tres dècades. Els nous estudis topogràfics demostren que part del recorregut analitzat anys enrere era «lleument erroni» a causa d’algunes desviacions «de pocs metres». També van descobrir-se que part dels murs de contenció no eren propietat de la Mina, sinó de finques personals que «protegien el tram».
Entre les novetats, destaca la protecció de l’arbrat, adaptant els criteris mediambientals necessaris d’acord amb les necessitats dels municipis que acullen la Mina. «Si només fos per a Tarragona, el projecte inicial seria suficient, però cal adaptar-lo per crear una figura que dicti normes», ressaltava Torrico. Les noves normatives també s’actualitzaran en matèria d’instal·lació de plaques solars, tot i que des d’Ematsa no la situen com una normativa prioritària «perquè no alteren tant el terreny».
La proposta haurà de superar en els pròxims mesos un període d’al·legacions en cas que les localitats per on travessa la infraestructura vulguin presentar modificacions del PEUP. El projecte incorporarà també un catàleg d’elements patrimonials i de zones concretes de protecció amb paràmetres d’obligat compliment. Durant les últimes dècades, alguns dels municipis que l’acollien «van implementar algunes edificacions no permeses», principalment pel «desconeixement», segons Torrico.
Entre els elements que caracteritzen la Mina de l’Arquebisbe, el PEUP contempla descobriments «interessants», d’acord amb el responsable de producció, com les Torres de l’Espigall, les quals s’exposaran per la seva funció no d’entrada a la Mina, sinó com a «entrada d’aire» per ajudar als exploradors que entraven en el tram per guiar-se a través dels corrents. D’aquesta manera, s'espera que el 2027, la Mina compti amb més protecció.